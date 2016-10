JSR-Wochenrückblick KW 42

Wie immer an dieser Stelle haben wir Ihnen die unserer Ansicht nach interessantesten Artikel unserer Redaktion aus der vergangenen Woche zusammengestellt.

der DAX konnte in der vergangenen Woche 1,4% zulegen, während der Euro nach dem Nullzins-EZB-Entscheid am Donnerstag auf 1,088 USD zurückgefallen ist. Auch die Edelmetalle Gold und Silber konnten 1,3% und 0,7% zulegen. Uwe Bergold, ein Rohstoffaktien Fondmanager mit über 500 Rohstoffwerten im Portfolio, sieht bereits das Ende der Rohstoffkonsolidierung und rechnet mit einem weiteren Hype innerhalb der nächsten sechs Monate.



Hochkarätige Investoren bei VBI Vaccines an Bord



Laut den Experten von Global Biotech Network ist der Zika-Virus im letzten Jahr immer öfter zum Thema der Gesundheitsnachrichten geworden, das kontrovers diskutiert wird. Dies sei kein Wunder da seit 2007 bereits 72 Länder und Gebiete Beweise für den durch Moskitos übertragenen Zika-Virus erbracht haben. Seit Februar 2016 haben 12 Länder die Übertragung von Mensch zu Mensch nachgewiesen und 20 Länder beziehungsweise Gebiete haben über Mikrozephalie und andere ZNS-Fehlbildungen, die möglicherweise im Zusammenhang mit einer Zika-Virus-Infektion oder einer kongenitalen Infektion in Verbindung stehen, berichtet. Neuen Studien zufolge besteht auch der Verdacht, dass der Virus Lähmungserscheinungen verursachen kann, was in einer gesteigerten Dringlichkeit für eine schnelle Lösungsfindung resultiert. An dieser Problemlösung arbeite das Team von VBI Vaccines mit Hochdruck, erklärten die Biotechnologieprofis von Global Biotech Network.



Details: http://www.js-research.de/de/berichte/ansicht/news/detail/News/hochkaraetige-investoren-bei-vbi-vaccines-an-bord/





Chinesische Überraschung



"Die Abwärtsrisiken überwiegen allerdings", ist das Fazit der Analysten der Investmentbank HSBC. Doch das hätten sie besser im Frühjahr gesagt als die Wachstumsprognosen für Chinas Wirtschaft nach unten purzelten. Bis zum Juli gingen die Prognosen nur noch von 6,5 Prozent aus. Jetzt liegt der Durchschnitt der 59 von der Nachrichtenagentur Reuters befragten Volkswirte wieder bei 6,6 Prozent. Das ist zwar nicht viel mehr, doch die Horrorszenarien einer deutlich schwächeren Dynamik sind vorbei.





Details:http://www.js-research.de/de/research/altona-mining/news/news/detail/News/chinesische-ueberraschung/





Anlegerinteresse bei Silber hoch



Von Anfang Januar bis Anfang August stieg der Silberpreis um 44%. Dies schaffte kein anderes Edelmetall. Anleger zeigen also starkes Interesse an Silber.



Details: http://www.js-research.de/de/berichte/ansicht/news/detail/News/anlegerinteresse-bei-silber-hoch/





Sulliden Mining Capital: breites Portfolio mit aussichtsreichen Projekten



Sulliden erwirbt und entwickelt qualitativ hochwertige Projekte für aktive Investments, insbesondere in Nord- und Südamerika und ist eine sehr interessante Aktie für Investoren mit Weitblick.



Details: http://www.js-research.de/de/berichte/ansicht/news/detail/News/sulliden-mining-capital-breites-portfolio-mit-aussichtsreichen-projekten/





Gold bringt Gewinn



Wer auf Gold setzt, sucht normalerweise keine schnellen Gewinne, sondern möchte eher ein langfristiges Investment. Auch Goldgesellschaften bieten eine Anlagemöglichkeit. So äußerte sich kürzlich auch der Geschäftsführer von der Degussa Goldhandel GmbH, Wolfgang Wresniok-Roßbach. Das schwindende Vertrauen in den Finanzmarkt und Unsicherheiten führen vermehrt zu Investitionen in Gold. Besonders vermögende Bürger treiben dabei den Umsatz, so Wresniok-Roßbach. Diese vertrauen dem Finanzmarkt nicht mehr.



Details: http://www.js-research.de/de/berichte/ansicht/news/detail/News/gold-bringt-gewinn/





Sierra Metals im 3. Quartal mit neuem Erzverarbeitungsrekord



Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 536.553 Tonnen Gestein in den Erzmühlen des Unternehmens aufbereitet, was einer 19 %-igen Steigerung gegenüber dem Vorjahr entsprach.



Details: http://www.js-research.de/de/berichte/ansicht/news/detail/News/sierra-metals-im-3-quartal-mit-neuem-erzverarbeitungsrekord/





Zukunft braucht Uran



Zwar ist auch die Menge des produzierten Urans gestiegen, um rund 4000 Tonnen von 2014 bis 2015 auf insgesamt weltweit 60.514 Tonnen Uran, doch gehen viele Kenner der Branche von einem drohenden Defizit aus. Gemäß den neuesten Zahlen der World Nuclear Association kam das meiste Uran wieder einmal aus Kasachstan mit knapp 24.000 Tonnen. Dort wird gerade der Bau eines russischen Kernreaktors geplant.



Details: http://www.js-research.de/de/berichte/ansicht/news/detail/News/zukunft-braucht-uran/







