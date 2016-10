NOZ: Politiker fordern Ermittlungen gegen Zuckerberg

(ots) - Hasskommentare: Politiker fordern notfalls

Ermittlungen gegen Zuckerberg



Antrag von SPD und Grünen in Niedersachsen - "Betreiber machen

sich strafbar"



Osnabrück. Wenn Facebook Hasskommentare nicht löscht, sollen

deutsche Strafverfolgungsbehörden notfalls gegen Unternehmens-Chef

Mark Zuckerberg vorgehen. Das fordern die Fraktionen von SPD und

Grünen im niedersächsischen Landtag, berichtet die "Neue Osnabrücker

Zeitung" (Montag) unter Berufung auf einen Entschließungsantrag, über

den das Parlament kommende Woche abstimmen soll. "Auch

Verantwortliche sozialer Netzwerke, die trotz entsprechender Hinweise

Hasskommentare nicht entfernen, machen sich strafbar", sagte

Grünen-Abgeordneter Helge Limburg dem Blatt. Im Zweifel sei hier die

Justiz gefragt, so der parlamentarische Geschäftsführer seiner

Fraktion.



Im Antrag berufen sich SPD und Grüne auf den Paragrafen 130 zur

Volksverhetzung im Strafgesetzbuch. Ihrer Auffassung nach machen sich

die Verantwortlichen von sozialen Netzwerken strafbar, "wenn sie

volksverhetzende Inhalte tolerieren und nicht umgehend löschen". Das

Gesetz sieht Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren vor.



Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" berichtet in seiner aktuellen

Ausgabe, dass auch Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) härtere

Strafen gegen Hasskommentare auf Facebook plant. "Es ist denkbar, die

rechtliche Verantwortung derjenigen Konzerne gesetzlich auszuweiten,

die als Teil ihres Geschäftsmodells die Verbreitung strafbarer

Hasskommentare technisch ermöglichen", sagte Maas dem "Spiegel". So

könnte Facebook für strafbare Kommentare seiner Nutzer juristisch

belangt werden.







Datum: 24.10.2016 - 05:00

