Bücher von Books on Demand

Books on Demand (BoD) ist seit Mitte der 90er Jahre ein angewandtes Verfahren für Kleinstauflagen von Büchern.

(firmenpresse) - Books on Demand (BoD) ist seit Mitte der 90er Jahre ein angewandtes Verfahren für Kleinstauflagen von Büchern. Mit BoD kann jeder sein fertiges Manuskript zum Buch machen. Eine Druckvorlage liegt nur in elektronischer Form vor. Es gibt keine Vorratshaltung und keine Auflagehöhe. Druck-Erzeugnisse werden erst unmittelbar nach der Bestellung gedruckt, also auch, wenn es sich nur um ein Exemplar handelt. Das Erfolgsrezept von BoD ist, dass Bücher nur auf Anfrage produziert werden.



Buchtipps von BoD

Piku - Der zauberhafte Eisbär

Normalerweise leben Eisbären rund um den Nordpol. Nicht so aber Piku, denn der lebt im Schwarzwald, dem höchsten Mittelgebirge im Südwesten Deutschlands. Das mag auch daran liegen, dass Piku kein gewöhnlicher Eisbär ist, denn Piku hat Zauberkräfte. Sein Fell ist lila-blassblau und hat Glitzersterne. Diese Sterne verleihen ihm die Macht, den Tieren im Schwarzwald zu helfen, den bösen Waldgeist zu schnappen, der den Waldfrieden stört.

Taschenbuch: 64 Seiten

ISBN-10: 3739233966

ISBN-13: 978-3739233963



Die Abenteuer des kleinen Finn

Der kleine Mäuserich Finn führt eigentlich ein recht beschauliches Leben in einem Garten. Er versteht sich sehr gut mit seinen Menschen, und sogar mit dem Kater des Hauses hat er ein freundschaftliches Verhältnis. Eines Tages jedoch ändert sich alles.

Die nette Familie zieht fort und es kommen neue Menschen. Diese mögen Mäuse gar nicht und zu allem Überfluss haben sie auch noch zwei Kater, die es ebenfalls auf Finn abgesehen haben. Als diese bösen Menschen Finns Wohnung unter Wasser setzen, muss er aus dem Garten fliehen.

Entkräftet und zutiefst traurig findet er in einer Scheune Zuflucht. Dort lebt die Maus Felix, die sich um den unglücklichen Finn kümmert und ihm das Leben auf dem Land und im Wald zeigt.

Die beiden erleben nun gemeinsam viele Abenteuer und bestehen so manche Gefahr, was ihre Freundschaft von Tag zu Tag wachsen lässt.

Taschenbuch: 116 Seiten



ISBN-10: 3844815996

ISBN-13: 978-3844815993



Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Kobolde

Dieses Buch lädt den Leser mit seinen märchenhaften und lehrreichen Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Feen zu einer Reise in die bunte Welt der Fantasie ein. Mit seinen lustigen Ausmalbildern ist es für Kinder ebenso geeignet wie für all jene, die im Herzen jung geblieben sind.

Taschenbuch: 80 Seiten

ISBN-10: 3735790720

ISBN-13: 978-3735790729



Weihnachtsgeschichten … und noch mehr

Für viele Menschen ist die Weihnachtszeit die schönste Zeit des Jahres!

Überall leuchten die Weihnachtssterne, es riecht nach Früchten, Gewürzen, Zimt und Anis. Aber auch überfüllte Geschäfte und Hektik bestimmen oft den Alltag. Denn jeder möchte noch das passende Geschenk für Familie oder Freunde finden. Trotz allem bleibt aber immer noch Zeit, gemütliche und ruhige Abende zu verbringen. Und was gibt es da Schöneres, als einen hektischen Tag mit wunderbaren Weihnachtsgeschichten und Leckereien ausklingen zu lassen?

Also gönnen Sie sich mit den Geschichten aus „Weihnachtsgeschichten … und noch mehr“ einfach mal ein paar ruhige und entspannte Stunden und genießen dabei die leckeren Versuchungen aus diesem Buch.

„Frohe Weihnachten“ und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Taschenbuch: 60 Seiten

ISBN-10: 3738645535

ISBN-13: 978-3738645538



PurpurHerz

"Gemalte Worte und geschriebene Bilder" - Lyrik, Poesie und Kurzprosa

Taschenbuch: 136 Seiten

ISBN-10: 3848224968

ISBN-13: 978-3848224968



Angst um Berlin: Ein unwahrscheinlicher Tag

Eine einzige Aussage könnte Berlin vor der Zerstörungswut eines Unbekannten retten, doch bei der Polizei stößt Susanne P. auf taube Ohren. Ein unwahrscheinlicher Tag nimmt seinen Lauf, als die erste Explosion die Stadt erschüttert.

Empfohlen ab 18 Jahren

Taschenbuch: 432 Seiten

ISBN-10: 3741293954

ISBN-13: 978-3741293955



Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

http://brittasbuecher.jimdo.com/

http://kindereck.jimdo.com/

http://pressemeldungen.jimdo.com/

https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



