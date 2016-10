Planview bietet cloudbasierte IT PPM-Lösung Innotas in Europa an

Marktführende Lösung aus den USA ist drei Monate nach der Akquisition verfügbar.

(firmenpresse) - Austin, 24. Oktober 2016 - Planview, weltweit führender Anbieter von Lösungen für Work- und Ressourcenmanagement, hat seine Projekt-Portfolio-Management (PPM)-Lösung Innotas nun in Europa auf den Markt gebracht. Die marktführende Cloud-IT-PPM-Lösung ist in deutsch- und französischsprachigen Versionen verfügbar. Sie wird in Verbindung mit dedizierten Amazon Web Services in Deutschland angeboten, wodurch Planview sein Engagement für Kunden in dieser Region unterstreicht.

Unternehmen in Europa können ab sofort mit den cloudbasierten IT PPM-Services von Innotas ihre strategischen Vorhaben und Projekte priorisieren und managen. Um den wachsenden Umfang der Cloud-PPM-Lösung zu unterstützen, wird Planview Amazon Web Services als regionale Plattform in Deutschland nutzen, um Kunden eine zuverlässige und sichere Infrastruktur bereitzustellen. Die Marktexpansion wird von einem etablierten Go-to-Market-Team unterstützt, das Vertriebs-, Service- und Supportprofis aus mehreren Ländern umfasst.

Innotas ist eine führende Einstiegslösung für Unternehmen, die mit IT PPM starten. Aufgrund des Sets an gängigen Funktionen und des Bereitstellungsmodells wurde Innotas zum Standard für IT-Projektportfoliomanagement (PPM) im mittleren Marktsegment. Mit der internationalen Marktexpansion sowie der jüngsten Integration des Collaboration Tools von Projectplace verfolgt Planview weiter das Ziel, kundenorientierte und Cloud-basierte Lösungen für Work- und Ressourcenmanagement anzubieten. Dadurch können Unternehmen nun die Projektportfolio- und Ressourcenmanagement-Funktionen von Innotas gemeinsam mit den Funktionen von Projectplace nutzen, die auf teamorientierte Zusammenarbeit und Aufgabenmanagement nach dem Kanban-Prinzip basieren.

"Unsere Vision war von Anfang an die Gelegenheit zu nutzen, nach der Akquisition durch Planview in die Größe und Reichweite von Innotas zu investieren. Mit dieser Marktexpansion sehen wir, wie das gesamte Ausmaß von Planviews Investition in Innotas nun realisiert wurde. Die Markteinführung von Innotas in Europa innerhalb der ersten drei Monate ist für unsere Kunden und Mitarbeiter spannend und verdeutlicht Planviews beeindruckende Innovations- und Wachstumsstrategie", sagt Kevin Kern, Executive Vice President of Innotas by Planview.

In Europa betreuen 200 Planview-Mitarbeiter mehr als 1.500 Kunden, die PPM- und Work-Collaboration-Software nutzen, wobei sie von Teams und Organisationen jeder Größenordnung eingesetzt wird.

Planviews umfangreiches Portfolio an Lösungen für Work und Ressourcen-Management umfasst:

- Projectplace - kollaboratives Work Management für Projekte und Teams

- Innotas - IT PPM für mittelständische Unternehmen

- Planview Enterprise - unternehmensweites Portfolio-und Ressourcenmanagement

- Troux - unternehmensweites Managen von Geschäftsfähigkeiten und Technologien

Weitere Informationen zu den cloudbasierten IT-PPM-Services von Innotas, mit denen Unternehmen strategische Aufgaben nach Prioritäten einordnen und managen können, sind abrufbar unter: www.innotas.com/solutions





Planview hilft Unternehmen dabei, ihre Ressourcen bestmöglich zu nutzen und die gesteckten Ziele zu erreichen. Wir sind der weltweit führende Anbieter im Bereich Work und Ressourcenmanagement mit dem umfangreichsten Portfolio an Lösungen für Strategische Planung, Portfolio- und Ressourcenmanagement, Collaboration sowie Unternehmensarchitektur. Unsere Lösungen decken jede Art von Arbeit, jeden Ressourcen- und Organisationstyp ab, wobei sie die Bedürfnisse von Teams, Abteilungen und ganzen Unternehmen erfüllen - in mittelständischen bis hin zu globalen Unternehmen. Der Hauptsitz unseres Unternehmens ist in Austin, Texas. 700 Mitarbeiter betreuen weltweit mehr als 3.000 Firmenkunden, wobei unsere Unternehmenskultur durch Produktführerschaft, eine umfassende Marktkenntnis und stark engagierte Kunden-Communities geprägt ist. Weitere Informationen sind abrufbar unter: www.planview.de

