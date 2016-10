Julian Gretzinger tritt Lexinta als Associate Director, Capital Markets bei

(ots) - Lexinta ist höchst erfreut darüber bekannt geben zu

dürfen, dass Julian Gretzinger als Associate Director, Capital

Markets dem Unternehmen beitreten wird. Julian Gretzinger wird seinen

neuen Posten bei Lexinta am 1. November 2016 antreten.



Julian bereichert Lexinta mit seiner 10 Jahre langer Erfahrung im

Bereich des Investment Bankings wobei er bisher bei Credit Suisse,

der Zürcher Kantonalbank und bis vor kurzem bei der UBS gearbeitet

hat. Er besitzt ausgewiesene Kapitalmarktexpertise insbesondere im

Bereich von Lead-Equity Transaktionen.



Julian ist Absolvent der Universität Basel, hat einen Master in

Banking & Finance von der Universität St. Gallen, sowie einen LL.M.

Internationales Wirtschaftsrecht der Universität Zürich. Julian

spricht ausserdem Englisch, Französisch und seine Muttersprache

Deutsch.



Bismark Badilla, Vorsitzender der Lexinta Group, kommentiert: "Der

Hintergrund von Julian schafft die ideale Basis um Lexinta bei den

Expansionsplänen zu unterstützen, die Präsenz des Unternehmens in der

Kapitalmarktbranche zu stärken und einen Mehrwert für unsere Kunden

zu schaffen."



Die Rolle von Julian bei Lexinta ist die Schaffung und Optimierung

von Equity Capital Markets Opportunitäten für Lexinta's Kerngeschäft

der Vermögensverwaltung.



Über Lexinta AG



Lexinta ist eine unabhängige globale Vermögensverwaltungsfirma im

Privatbesitz. Lexinta AG ist inkorporiert als Aktiengesellschaft mit

Handelsregisternummer CH-170.3.035.396-3 und der Sitz befindet sich

an der Bahnhofstrasse 23, 6300 Zug, Schweiz. Lexinta AG ist

lizenziert als Asset-Management-Unternehmen und Finanzvermittler,

nach Schweizer Recht. Zudem ist Lexinta AG ein Mitglied der FINMA

anerkannten Self-Regulatory Organisation's (SRO's) PolyReg

(ww.polyreg.ch) und PolyAsset (www.polyasset.ch).





Weitere Informationen über Lexinta AG finden Sie hier:

www.lexinta.com







Pressekontakt:

Nadia Hunziker

Lexinta AG Zurich Branch

+41 41 544 83 89

pr(at)lexinta.com



Original-Content von: Lexinta AG, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Lexinta AG

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 24.10.2016 - 07:31

Sprache: Deutsch

News-ID 1415693

Anzahl Zeichen: 2369

Kontakt-Informationen:

Firma: Lexinta AG

Stadt: Zug





Diese Pressemitteilung wurde bisher 96 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung