Wann wird Alkohol gefährlich?

Ein Glas Rotwein am Abend gilt als gesund, da es Herz-Kreislauferkrankungen vorbeugen soll. Doch ab wann wird Alkoholkonsum gefährlich?

(firmenpresse) - Dafür gibt es fest berechnete Richtwerte. Welche Tipps Sie sonst noch im Umgang mit Alkohol beachten sollten, verraten Ihnen diese Tipps.



Ab welcher Menge Alkoholkonsum schädlich ist

Für die Menge an Alkohol, die ein gesunder Erwachsener zu sich nehmen kann, ohne sich zu schaden, hat die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) Grenzwerte ermittelt: So sollten Männer täglich nicht mehr als 20 bis 24 Gramm des Stoffes zu sich nehmen, was in etwa einem halben Liter Bier oder einem Glas Wein entspricht. Bei Frauen wird diese Höchstmarke noch tiefer angesetzt: Sie sollten nicht mehr als 0,25 Liter des Gerstensaftes oder 0,12 Liter Wein genießen - das macht insgesamt 10 bis 12 Gramm Alkohol.



Doch auch diese Werte gelten laut DHS nur für einen risikoarmen, also keinen risikofreien Alkoholkonsum, weshalb die Behörde zusätzlich zu komplett alkoholfreien Tagen in der Woche rät. Als Faustformel gilt: Brauchen Sie Alkohol nicht jeden Tag und können Sie auch mal problemlos mehrere Tage auf Ihr Feierabendbier verzichten, bewegen Sie sich im ungefährlichen grünen Bereich.



Alkoholkonsum ist gefährlich: Gesundheitliche Schäden

Hoher Alkoholkonsum, der einen Vollrausch zur Folge hat, tötet Zellen und Nervenbahnen im Gehirn. Auch das menschliche Entgiftungsorgan, die Leber, kann durch übermäßiges Trinken langfristig geschädigt werden. Darüber hinaus begünstigt Alkohol ebenfalls das Risiko, an einer Reihe von Folgekrankheiten zu erkranken: Mund-, Speiseröhren-, Leber- und Darmkrebs sowie speziell bei Frauen Brustkrebs. Gerade Jugendliche sollten alkoholische Getränke meiden, wenn ihr Körper noch nicht ausgereift ist, denn der Stoff kann deutlich höheren Schaden anrichten. Alkohol ist und bleibt ein gefährliches Nervengift: In Deutschland sterben jährlich zwischen 420.000 und 740.000 Menschen an den direkten oder indirekten Folgen des Stoffs.



Tipps zum richtigen Umgang mit Alkohol

Jugendliche neigen häufig zu starkem Alkoholkonsum, die sich damit häufig der elterlichen Kontrolle entziehen und auf rebellische Art ihre Unabhängigkeit und Erwachsensein demonstrieren wollen. Dabei werden die Teenager auch meistens durch ihr Umfeld beeinflusst: Nicht nur die Trinkgewohnheiten und damit ein Zugehörigkeitsgefühl im Freundeskreis spielen eine wichtige Rolle, sondern ebenso die Vorbildfunktion von Eltern und Verwandten.





Außerdem besteht die Gefahr, dass, je früher man mit dem regelmäßigen Trinken beginnt, eine Abhängigkeit wahrscheinlicher wird. Auch als Antidepressiva-Ersatz sollte Alkohol nicht dienen: Oft wird zur Flasche gegriffen, weil der Stoff das allgemeine Wohlbefinden steigert und gleichzeitig Anspannung lindert sowie geselliger macht.



Sie sollten regelmäßig überprüfen, ob Ihr Trinkverhalten Suchtmerkmale aufweist und somit gefährliche Formen annimmt. Erste Indizien dafür können Sie sich durch folgende Fragen beantworten: Müssen Sie die Dosis erhöhen, um dieselbe Wirkung zu erhalten? Trinken Sie maßlos, ohne sich stoppen zu können? Und: Können Sie Ihren Alkoholkonsum problemlos für eine Weile einstellen?



Bei der Kombination Alkohol und Führen eines Fahrzeugs im Straßenverkehr droht zudem die MPU. In der MPU Akademie Augsburg finden Sie einen kompetenten und professionellen Partner in der MPU Vorbereitung.



Die Büros der Akademie finden Sie hier:



MPU Vorbereitung Aichach, Steubstraße 3, 86551 Aichach

MPU Vorbereitung Augsburg, Johannisgasse 4, 86152 Augsburg

MPU Vorbereitung Augsburg, Klausenberg 16, 86199 Augsburg

MPU Vorbereitung Bad Wörishofen, Hermann-Aust-Straße 11, 86825 Bad Wörishofen

MPU Vorbereitung Dachau, Münchner Str. 23, 85221 Dachau

MPU Vorbereitung Dillingen, Königstraße 37/38, 89407 Dillingen

MPU Vorbereitung Donauwörth, Spindeltal 5, 86609 Donauwörth

MPU Vorbereitung Friedberg, Bahnhofstraße 25, 86316 Friedberg

MPU Vorbereitung Fürstenfeldbruck, Niederbronnerweg 5, 82256 Fürstenfeldbruck

MPU Vorbereitung Gersthofen, Bahnhofstraße 6, 86368 Gersthofen

MPU Vorbereitung Günzburg, Bgm.-Landmann-Platz2, 89312 Günzburg

MPU Vorbereitung Jettingen-Scheppach, Hauptstraße 75, 89343 Jettingen-Scheppach

MPU Vorbereitung Königsbrunn, Bürgermeister-Wohlfarth-Straße 44, 86343 Königsbrunn

MPU Vorbereitung Krumbach, Nattenhauser Straße 5, 86381 Krumbach

MPU Vorbereitung Landsberg, Waitzinger Wiese 1, 86899 Landsberg am Lech

MPU Vorbereitung Mering, Augsburger Straße 23, 86415 Mering

MPU Vorbereitung Mindelheim, Maximilianstraße 60, 87719 Mindelheim

MPU Vorbereitung München, Frohschammerstraße 14, 80807 München

MPU Vorbereitung Neuburg, Franziskanerstr. B 200, 86633 Neuburg an der Donau

MPU Vorbereitung Neusäß, Piechlerstraße 3, 86356 Neusäß

MPU Vorbereitung Pfaffenhofen, Hauptplatz 22, 85276 Pfaffenhofen an der Ilm

MPU Vorbereitung Schrobenhausen, Lenbachstraße 22, 86529 Schrobenhausen



sowie deren ausgewählte Partner:



33102 Paderborn, Paderstraße 11 - MPU Vorbereitung Paderborn

63500 Seligenstadt, Grabenstraße 23 - MPU Vorbereitung Frankfurt am Main

65205 Wiesbaden, Breckenheimerweg 4 - MPU Vorbereitung Wiesbaden

69469 Weinheim,Sophienstraße 2 - MPU Vorbereitung Mannheim

83071 Stephanskirchen, Dianastraße 8 - MPU Vorbereitung Rosenheim

85049 Ingolstadt, Proviantstraße 34 - MPU Vorbereitung Ingolstadt

86556 Aichach, Von-Lerchenfeld Straße 4 - MPU Vorbereitung Aichach











Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.mpuakademie.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die MPU Akademie bietet eine fundierte und professionelle MPU Vorbereitung an.



Die Büros der Akademie finden Sie hier:



MPU Vorbereitung Aichach, Steubstraße 3, 86551 Aichach

MPU Vorbereitung Augsburg, Johannisgasse 4, 86152 Augsburg

MPU Vorbereitung Augsburg, Klausenberg 16, 86199 Augsburg

MPU Vorbereitung Bad Wörishofen, Hermann-Aust-Straße 11, 86825 Bad Wörishofen

MPU Vorbereitung Dachau, Münchner Str. 23, 85221 Dachau

MPU Vorbereitung Dillingen, Königstraße 37/38, 89407 Dillingen

MPU Vorbereitung Donauwörth, Spindeltal 5, 86609 Donauwörth

MPU Vorbereitung Friedberg, Bahnhofstraße 25, 86316 Friedberg

MPU Vorbereitung Fürstenfeldbruck, Niederbronnerweg 5, 82256 Fürstenfeldbruck

MPU Vorbereitung Gersthofen, Bahnhofstraße 6, 86368 Gersthofen

MPU Vorbereitung Günzburg, Bgm.-Landmann-Platz2, 89312 Günzburg

MPU Vorbereitung Jettingen-Scheppach, Hauptstraße 75, 89343 Jettingen-Scheppach

MPU Vorbereitung Königsbrunn, Bürgermeister-Wohlfarth-Straße 44, 86343 Königsbrunn

MPU Vorbereitung Krumbach, Nattenhauser Straße 5, 86381 Krumbach

MPU Vorbereitung Landsberg, Waitzinger Wiese 1, 86899 Landsberg am Lech

MPU Vorbereitung Mering, Augsburger Straße 23, 86415 Mering

MPU Vorbereitung Mindelheim, Maximilianstraße 60, 87719 Mindelheim

MPU Vorbereitung München, Frohschammerstraße 14, 80807 München

MPU Vorbereitung Neuburg, Franziskanerstr. B 200, 86633 Neuburg an der Donau

MPU Vorbereitung Neusäß, Piechlerstraße 3, 86356 Neusäß

MPU Vorbereitung Pfaffenhofen, Hauptplatz 22, 85276 Pfaffenhofen an der Ilm

MPU Vorbereitung Schrobenhausen, Lenbachstraße 22, 86529 Schrobenhausen



sowie deren ausgewählte Partner:



33102 Paderborn, Paderstraße 11 - MPU Vorbereitung Paderborn

63500 Seligenstadt, Grabenstraße 23 - MPU Vorbereitung Frankfurt am Main

65205 Wiesbaden, Breckenheimerweg 4 - MPU Vorbereitung Wiesbaden

69469 Weinheim,Sophienstraße 2 - MPU Vorbereitung Mannheim

83071 Stephanskirchen, Dianastraße 8 - MPU Vorbereitung Rosenheim

85049 Ingolstadt, Proviantstraße 34 - MPU Vorbereitung Ingolstadt

86556 Aichach, Von-Lerchenfeld Straße 4 - MPU Vorbereitung Aichach



Dies ist eine Pressemitteilung von

MPU Akademie

Leseranfragen:

Klausenberg 16, 86199 Augsburg

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 24.10.2016 - 08:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1415697

Anzahl Zeichen: 5940

Kontakt-Informationen:

Firma: MPU Akademie

Ansprechpartner: Werner Maurus

Stadt: Augsburg

Telefon: 0821 99872069



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.