Azubi-Camp der Sparkassen gewinnt Gold beim Europäischen Trainingspreis des BDVT 2016/2017

(firmenpresse) - Mit dem Konzept "Azubi-Camp" gewinnt die Unternehmensberatung agateno Gold beim Europäischen Preis für Training, Beratung und Coaching 2016/2017 des Berufsverbandes BDVT. Die Kombination aus virtueller Phase und emotionalem Präsenz-Event (sog. "Blended Learning") hat die Fachjury auf der HR-Messe "Zukunft Personal" (Köln) überzeugt.



Über 260 Nachwuchskräfte aus ganz Deutschland wurden in einem intensiven halbjährigen Prozess zu Markenbotschaftern der Sparkassen-Finanzgruppe. Das Azubi-Camp feierte Ende April 2016 Premiere auf dem 25. Deutschen Sparkassentag. Erstmalig nahmen neben 2000 Vorständen und Top-Führungskräften auch Auszubildende teil.



Gold wert: Die Begründung der Jury

Die Jury verleiht Gold an agateno: "Weil Sie es mit einem innovativen, mutigen Prozess geschafft haben, die Vorbereitung und Durchführung einer Großveranstaltung erfolgreich zu gestalten und die beteiligten Auszubildenden, die Vorstände der Sparkassen und die Öffentlichkeit zu begeistern."



Das erfolgreiche Konzept

Auszubildende und Nachwuchskräfte zu gewinnen und zu binden ist für viele Unternehmen aufgrund des demografischen Wandels zur Herausforderung geworden. Dies gilt auch für die über 400 Sparkassen in Deutschland.

Das "Azubi-Camp" kombinierte eine vorbereitende virtuelle Phase mit einem emotionalen Präsenz-Event. Angeregt durch kurzweilige Erklärvideos diskutierten die Nachwuchskräfte in Web-Meetings ihre Vorstellungen zur "Sparkasse 2030". Anschließend visualisierten sie ihre Ideen mit Hilfe eines Online-Kollaborationstools.

So vorbereitet konkretisierten die Nachwuchskräfte ihre Ideen auf dem Deutschen Sparkassentag im Rahmen der Großgruppenmethode Open Space. Als Höhepunkt des Events stellten sie ihre Vorschläge den 2000 Top-Unternehmensvertretern auf der großen Bühne vor.



Die Sparkassen-Finanzgruppe als Auftraggeber

Kunde des Projekts ist der Deutsche Sparkassen- und Giroverband e.V. (DSGV), Bundesverband der über 400 Sparkassen und Mitgliedern der Sparkassen-Finanzgruppe in Deutschland. Der DSGV repräsentiert über 330.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Sparkassentag des DSGV findet alle drei Jahre statt und ist die größte Zusammenkunft der Sparkassen-Finanzgruppe. Zudem ist er das größte Branchentreffen der Finanzwirtschaft in Europa, mit Spitzenvertretern aus Politik und Wirtschaft.





Georg Fahrenschon, Präsident des DSGV, dankte dem durchführenden Institut agateno aus Köln: "Das Azubi-Camp war eine erfrischende Neuheit und ich habe mich über das große Interesse sehr gefreut. Ich bin überzeugt, dass die neuen Impulse eine nachhaltige Wirkung innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe entfalten werden."

Dr. Stephan Weingarz, Abteilungsdirektor des Ressort Bildungspolitik und Personalwirtschaft der Management-Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe, ergänzte: "Beim Azubi-Camp war es für uns faszinierend zu sehen, mit welchem Engagement und Selbstverständnis die jungen Leute unterwegs waren. Wir werden die präsentierten Ideen in Projektpatenschaften weiterverfolgen."



Der Preis

Der vom Berufsverband für Trainer, Berater und Coaches e.V. (BDVT) verliehene Preis gilt als Messlatte in der beruflichen Weiterbildungsbranche und wird seit 1992 jährlich vergeben. Finalrunde und Prämierung finden statt im Rahmen der "Zukunft Personal" (Köln) - Europas führender Messe für Personalmanagement. Eine unabhängige, sechsköpfige Jury aus Fachexperten bewertet die eingereichten Konzepte in einem mehrstufigen Prozess nach klaren Benchmarking-Kriterien (u.a. Messbarkeit, Nachhaltigkeit). Bei der feierlichen Preisverleihung am 19. Oktober 2016 wurde der Preis überreicht als Skulptur in Form einer steinernen Eule - Sinnbild für Weisheit.



Das erfolgreiche Institut

Das international tätige Institut "agateno - Beratung, Training & Coaching" aus Köln begleitet seit 2008 Organisationen in Veränderungsprozessen. agateno berät größere und mittelständische Unternehmen bei den Themen Partizipation und Selbstführung. Die geschäftsführenden Gesellschafter Eike Reinhardt und Daniel Goetz sind Autoren zweier Publikationen aus dem Fachverlag Springer Gabler:

- "Selbstführung: Auf dem Pfad des Business-Häuptlings" (2016); ein Selbstcoaching-Ratgeber für Fach- und Führungskräfte.

- "Führung: Feedback auf Augenhöhe" (2017); das Wichtigste zum Thema Feedback (Essentials-Reihe).



- Impressionen und Reaktionen in Social Media: http://www.agateno.com/azubi-camp-auf-dem-sparkassentag-2016-open-space/

- PM des BDVT: https://www.bdvt.de/aktuelles/detail/news/europaeischer-preis-fuer-training-beratung-und-coaching-die-gewinner-stehen-fest/







Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.