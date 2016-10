Kunstausstellung im Gut Edermann in Teisendorf

Die Malerin Martina Alexandra Wagner-Al Yassin zeigt kraftvolle Bilder

Vernissage Martina Alexandra Wagner-Al Yassin

(firmenpresse) - Rund 40 teils großformatige Werke der Malerin Martina Alexandra Wagner-Al Yassin sind ein Jahr lang auf dem Gut Edermann in Teisendorf zu bewundern.



Die freischaffende bildende Künstlerin arbeitet seit 11 Jahren im Bereich Malerei und unterrichtet als Dozentin an verschiedenen Einrichtungen.



Ihre Bilder begeistern durch die harmonische Verschmelzung unterschiedlichster Einflüsse. Die Berge, Seen und Wolkenstimmungen der Chiemsee-Region haben die Künstlerin ebenso ngeregt, wie Kunsthandwerk aus aller Welt. Sie hat Bilder geschaffen, deren Farbenpracht auf den Betrachter gleichzeitig wohltuend und energiespendend wirkt.



Das Wellnessgut Edermann, mit seinen behaglichen Räumlichkeiten und Oasen der Entspannung, bildet den perfekten Rahmen für die Ausstellung. Bilder und Räume sind wie füreinander geschaffen, eine gelungene Kombination.



Inspiriert durch Reisen und den Kontakt mit Menschen aus anderen Ländern sprengt Martina Alexandra Wagner-Al Yassin in ihrer Kunst Grenzen. Es ist die Offenheit für anderes und für andere, die der Malerin besonders wichtig ist. Deshalb fördert Sie als Dozentin und in ihren Malkursen den Austausch zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft. Sie bietet interkulturelle Mal-Workshops und Projekte für alle Altersgruppen an.



Die Künstlerin lädt ganz herzlich zur Vernissage ein und freut sich auf Sie und Ihre Freunde und Freundinnen.



Ort: Gut Edermann | Holzhausen 2 | 83317 Teisendorf www.gut-edermann.info

Termin: Vernissage am Freitag 25.11.2016

Uhrzeit: 17.00 Uhr "Worte zur Künstlerin und ihren Bildern"

von der Ethnologin Dr. Kundri Böhmer-Bauer

ca. 17.15 Uhr Sektempfang



P.S. Damit wir planen können Anmeldung bitte bis 23.11.2016 unter info(at)studio-kreativ.de. Falls Sie im Gut Edermann essen möchten, empfiehlt sich eine Tischreservierung für das Gourmet-Restaurant www.gut-edermann.info/genuss.





Weitere Informationen unter: www.studio-kreativ.de











http://www.studio-kreativ.de



Martina Alexandra Wagner Al-Yassin, freischaffende bildende Künstlerin und Dozentin im Bereich Malerei, Malschule Studio Kreativ



Studio Kreativ

Traunerstr. 6, 83278 Traunstein

Firma: Studio Kreativ

Ansprechpartner: Martina Alexandra Wagner-Al Yassin

Stadt: Traunstein

Telefon: 08662-667299



