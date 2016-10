Schlüsseldienst Preise

Türöffnung durch den Schlüsseldienst - wann sind Preise Wucher und wann gerechtfertigt?

DC Schlüsseldienst Service GmbH

(firmenpresse) - Fast jeder hat die Situation schon einmal erlebt: Die Tür fällt ungewollt ins Schloss und der Wohnungsinhaber hat sich ausgesperrt. Wenn kein Ersatzschlüssel greifbar ist, ist in einem solchen Notfall der Schlüsseldienst anzurufen. Der Monteur führt dabei eine fachgerechte Türöffnung je nach Befund und Ausgangslage durch. Die Kosten können dabei aus verschiedenen Gründen erheblich variieren. Immer wieder gibt es darüber Debatten in Medien sowie Öffentlichkeit und Kunden beschweren sich über " " und "Wucherpreise" durch Schlüsseldienste. Auch Verbraucherschützer kritisieren unangemessen hohe Tarife für eine Türöffnung und das Ausnutzen einer Notsituation. Schwarze Schafe unter den Schlüsseldiensten gibt es ohne Frage und bei klar erkennbaren Wucherpreisen haben die Kunden recht mit ihrer Kritik. Doch sind Preise seriöser Anbieter wirklich Wucher oder bei Abwägung aller Faktoren wirtschaftlich gerechtfertigt?



Tageszeit, Anfahrt sowie technischer Aufwand bestimmen den Preis mit



Wer sich vorher gründlich informiert und alle Faktoren der erbrachten Leistung im Paket betrachtet, erhält eine realistische und nachvollziehbare Vorstellung von Schlüsseldienstpreisen. Dazu gehören Aufwand und technische Hilfsmittel für die Öffnung ebenso wie Anfahrt zum Standort und Tageszeit. So ist ein Türöffnungs-Service im Notdienst rund um die Uhr mit herkömmlichen Handwerkerleistungen vom Aufwand her nicht vergleichbar. Ein Preis von rund 100 Euro inklusive Nebenkosten für eine einfache Türöffnung ist daher kein Wucher, sondern angemessen. Bei komplizierten Situationen mit zum Beispiel Auswechseln des Schlosses und Anfahrt am Wochenende oder nachts können die Kosten durchaus deutlich darüber liegen. Wichtig ist, dass der Handwerker oder Monteur den Kunden vor der Öffnung klar und deutlich über die Gesamtkosten aufklärt. Die DC Schlüsseldienst Service GmbH schluesseldienst-frankfurt-notdienst.de für Notdienst in Frankfurt am Main steht für zeitnah und fachlich mit Sorgfalt ausgeführte Arbeiten zu fairen und transparenten Preisen.





Unlauterer Wettbewerb oder faire Entlohnung für seriöse Handwerkerleistung



Unseriöse Schlüsseldienstunternehmen arbeiten mit Tricks, um Kunden zu gewinnen. So bezieht sich die häufig zu lesende Werbung "Tür öffnen 12 Euro" nicht auf die Notöffnung, sondern auf den Preis für ein einfaches Zylinderschloss. Bei solchen Angeboten weisen die Verbraucherzentralen mit Recht auf den Verdacht des unlauteren Wettbewerbs hin. Denn die Öffnung einer zugefallenen Tür durch ein Fachunternehmen ist weder für 12 oder 20 noch für 30 Euro zu haben. Eine einfache Türöffnung in Frankfurt am Main ist mit rund 70 Euro tagsüber realistisch und fair berechnet, nach 18 Uhr sowie an den Wochenenden sind mindestens 100 Euro bis um die 150 Euro angemessen, inklusive 15 Minuten Arbeitszeit und Mehrwertsteuer. Hinzu kommen die Anfahrtskosten sowie eventuelle Zusatzkosten für Extra-Arbeit je angefangene 15 Minuten. Wem diese Preise zu hoch erscheinen, sollte sich die laufenden Ausgaben des Schlüsseldienstes vor Augen halten. Dazu gehören die Kosten für Personal und Firmenfahrzeuge, Anschaffung und Wartung handwerklicher Spezialwerkzeuge sowie ein 24-Stunden-Telefondienst. Hinzu kommt Werbung in Telefonbüchern und im Internet. Denn im Notfall müssen die Kunden den Anbieter schnell und zuverlässig finden und die Service-Nummer jederzeit rund um die Uhr anrufen können.



Fazit: Festpreise zu fair kalkulierten transparenten Bedingungen



Werden die oben genannten Posten zusammengerechnet, ist eine einfache Türöffnung in Frankfurt tagsüber zu einem Festpreis von 100 Euro inklusive Nebenkosten und Steuern kein Wucher, sondern angemessen. Es handelt sich dabei um eine fair kalkulierte Dienstleistung durch eine professionell, schnell und seriös arbeitende Firma. Bei einfachen Notöffnungen, wenn sich der Kunde lediglich durch Zufallen der Tür zum Beispiel bei Zugluft ausgesperrt hat, reicht diese Kalkulation in der Regel aus. Der Monteur schaut sich in jedem Fall die Sachlage vor Ort an und nennt einen Festpreis. Ist der Einbau eines neuen Schließsystems unumgänglich, werden die Zusatzkosten exakt benannt. Wucher sind einfache Öffnungen von Türen tagsüber zu Preisen von mehr als 200 oder 300 Euro. Rund gerechnet 100 Euro hingegen sind mehr als fair kalkuliert.



Qualität zum fairen Preis.



Wir sind sowohl für Privat- als auch für Firmenkunden im Einsatz. Ob größere oder kleinere Projekte, private oder gewerbliche Objekte - alle Aufträge werden bei uns zu fairen Preisen durchgeführt.



Ein breites Angebot stellt sicher, dass Sie bei uns alles bekommen, was Sie benötigen.



Wir bieten Ihnen folgende Leistungen:

? 24 Std. Notfalldienst

Wir öffnen Haus und Wohnungstüren - schnell, preiswert und vertrauenswürdig.

? Behebung von Einbruchschäden

Erledigung anfallender Reparaturen an Schlössern und Beschlägen

? Sicherheitstechnik

Beratung in Sicherheitsfragen und Erstellung individueller Sicherheitskonzepte

? Außerdem erhalten Sie bei uns:

Mechanische Sicherheitssysteme für Fenster und Türen wie: Zylinder, Schutzbeschläge, Einsteck-,Vorhänge- und Briefkastenschlösser, Panzerrigel, Kastenzusatzschloss, Mehrfachverriegelung, Türspione...

Nicht nur bei Türöffnung sind wir Ihr Profi in Frankfurt am Main, wir übernehmen ebenso die Sicherheitsnachrüstung für Fenster und Türen, Reparaturen, Montagen, Mechanische und Elektronische Schließanlage und vieles mehr.





