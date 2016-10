Deutsche Schlaganfall-Hilfe klärt auf / "Jeder Schlaganfall ist ein Notfall"

(ots) - Schwerwiegende Schlaganfall-Folgen wie

lebenslange Behinderungen könnten häufig vermieden werden, wenn die

Menschen im Ernstfall richtig reagierten. Darauf weist die Stiftung

Deutsche Schlaganfall-Hilfe anlässlich des Welt-Schlaganfalltags am

29. Oktober hin.



270.000 Menschen erleiden jährlich in Deutschland einen

Schlaganfall. Er ist die dritthäufigstes Todesursache und der

häufigste Grund für Behinderungen im Erwachsenenalter. "Trotz

flächendeckender Versorgung mit Schlaganfall-Stationen und moderner

Therapieverfahren bleibt die Behandlung von Schlaganfällen ein

Wettlauf mit der Zeit", sagt Dr. Markus Wagner von der Stiftung

Deutsche Schlaganfall-Hilfe.



Denn bei einem Schlaganfall wird ein Teil des Gehirns nicht mehr

mit Sauerstoff versorgt. Immer mehr Nervenzellen sterben ab und

wichtige Funktionen wie Bewegung und Sprache können verloren gehen.

Um diesen Prozess zu stoppen, muss der Patient so schnell wie möglich

in die Notaufnahme eines Krankenhauses gebracht werden. Idealer Weise

sollte das eine Klinik mit einer Stroke Unit, einer

Schlaganfall-Spezialstation, sein.



Patienten kommen oft zu spät



Doch noch immer kommen Patienten oft zu spät in die Klinik. "Die

Schlaganfall-Symptome sind in der Bevölkerung nicht ausreichend

bekannt", erklärt Dr. Markus Wagner. Und Befragungen hätten ergeben,

dass viele selbst beim Auftreten von Symptomen zunächst abwarteten.

Wagner: "Das führt dazu, dass nur etwa jeder dritte Betroffene

innerhalb der ersten drei Stunden nach Einsetzen der Symptome das

Krankenhaus erreicht."



Stetige Aufklärung kann viel bewirken, das zeigen nationale und

internationale Beispiele wie eine aktuelle Studie aus der

norwegischen Region Stavanger. Mit einer Medienkampagne wurde die

Bevölkerung dort über die Symptome eines Schlaganfalls und das



richtige Verhalten im Notfall informiert. Anschließend konnten über

50 Prozent mehr Patienten mit einer Thrombolyse behandelt werde. Bei

dieser Therapie wird der Gefäßverschluss im Gehirn durch ein

Medikament aufgelöst. Voraussetzung dafür ist aber, dass die

Patienten schnell in die Klinik gebracht werden.



Typische Symptome eines Schlaganfalls



Die häufigsten Symptome eines Schlaganfalls sind plötzlich

einsetzende Gefühlsstörungen oder Lähmungen auf einer Körperseite,

typisch dafür ist der hängende Mundwinkel. Hinzu kommen Sehstörungen,

Sprach- und Sprachverständnisstörungen, Schwindel mit

Gangunsicherheit oder ein sehr starker, vorher nicht gekannter

Kopfschmerz. Beim Auftreten dieser Symptome sollte sofort der Notruf

112 gewählt werden, denn "jeder Schlaganfall ist ein Notfall!", so

Wagner.



Weitere Informationen:

Die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe informiert ausführlich zu

allen Fragen rund um den Schlaganfall.

Internet: www.schlaganfall-hilfe.de

Service- und Beratungszentrum: Tel. 05241 9770-0



Hinweis:

Ein Portraitfoto von Dr. Markus Wagner sowie Bildmaterial zum

Notfall Schlaganfall zum Download finden Sie im Portal der

Schlaganfall-Hilfe:

www.schlaganfall-hilfe.de/presse-weltschlaganfalltag2016







Datum: 24.10.2016 - 08:00

