Der 75. BayerischeÄrztetag (BÄT) fasste am ersten Tag der Arbeitssitzung Beschlüsse unter anderem zur Landarztquote, zur Zulassung zum Medizinstudium und zum Krebsregister

(ots) -



Landarztquote



Die Delegierten forderten die Bayerische Staatsregierung auf, von

der Umsetzung einer Landarztquote im Rahmen des "Masterplans

Medizinstudium 2020" abzusehen, da dies kein probates Mittel sei,

Versorgungsengpässen im ländlichen Raum zu begegnen. Die

Verpflichtung zur Tätigkeit im ländlichen Raum verlange Studierenden

zu einem zu frühen Zeitpunkt eine weitreichende Entscheidung ab,

bevor diesen ein realistischer Einblick in die ärztliche Tätigkeit

möglich sei. Dies sei weder im Sinne der zukünftigen Ärzte noch im

Sinne der Patienten. Versorgungsengpässen auf dem Land sei vielmehr

durch eine Steigerung der Attraktivität der Tätigkeit auf dem Land zu

begegnen.



Zulassung zum Medizinstudium



Die Delegierten des 75. BÄT riefen den Gesetzgeber dazu auf,

Lösungen zu finden, um die Zulassung zum Medizinstudium völlig

unabhängig vom Abiturnotendurchschnitt zu gestalten. In einer Zeit

des Ärztemangels sei die Zulassung zum Medizinstudium über die

Abiturnote nicht mehr zeitgemäß.



Lehrstühle für Allgemeinmedizin



Der 75. BÄT forderte die Bayerische Staatsregierung auf, die für

die politisch beschlossene Neueinrichtung allgemeinmedizinscher

Lehrstühle erforderlichen Mittel zusätzlich bereitzustellen. Die

Einrichtung allgemeinmedizinischer Lehrstühle werde begrüßt, jedoch

könne dies nicht durch die Umverteilung von Mitteln bewerkstelligt

werden, sondern dies erfordere zusätzliche Mittel.



Krebsregister



Das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (StMGP) wird von

den Delegierten aufgefordert, den Gesetzentwurf zur Umsetzung des

Krebsfrüherkennungs- und -registergesetzes (KFRG) zu ergänzen. Die

Leiter der bestehenden sechs epidemiologischen Tumorregister in

Bayern und die Bayerische Landesärztekammer (BLÄK) sollen auf Grund



ihrer Kompetenz und langjährigen Erfahrung in die Umsetzung des KFRG

einbezogen werden.



Mobilitätseingeschränkte Patienten



Klinikträger und Krankenkassen wurden von den Delegierten

aufgefordert, die Untersuchungsmöglichkeiten für

mobilitätseingeschränkte Patientinnen und Patienten zu verbessern.

Gerade die Möglichkeit mobilitätseingeschränkter Frauen, an

Vorsorgeuntersuchungen beim Gynäkologen teilzunehmen, sind enorm

eingeschränkt, da es bayernweit an hierfür notwendigen speziellen

Untersuchungsstühlen mangelt. Dies entspricht auch den Forderungen

der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN).



Kindertagesstätten für Arztkinder



Um die Vereinbarkeit von ärztlicher Berufsausübung und Familie -

insbesondere in der Aus- und Weiterbildung - zu verbessern, wurden

Krankenhäuser und Ausbildungsstätten (auch im ambulanten Bereich) vom

75. BÄT aufgefordert, für Kinder von Ärztinnen und Ärzten mehr Plätze

in Kindertagesstätten und Kindergärten sowie Hortplätze für

Grundschulkinder mit flexiblen Betreuungs- und Buchungszeiten zur

Verfügung zu stellen. In den vergangenen Jahrzehnten hat die Anzahl

der Medizinstudentinnen im Verhältnis zur Gesamtzahl der

Medizinstudenten deutlich zugenommen, sodass der Arztberuf schon

jetzt und noch mehr in Zukunft von Ärztinnen geprägt sein wird. Ein

Angebot für eine flexible Kinderbetreuung wird immer wichtiger.







Pressekontakt:

Bayerische Landesärztekammer

Pressestelle

Dagmar Nedbal

Mühlbaurstraße 16

81677 München

Telefon:089 4147-268

Fax:089 4147-202

E-Mail:presse(at)blaek.de

www.blaek.de



Original-Content von: Bayerische Landes?rztekammer, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Bayerische Landesärztekammer

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 24.10.2016 - 07:56

Sprache: Deutsch

News-ID 1415707

Anzahl Zeichen: 3983

Kontakt-Informationen:

Firma: Bayerische Landesärztekammer

Stadt: Schweinfurt





Diese Pressemitteilung wurde bisher 46 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung