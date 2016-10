Online: Qualitäts-Zahnersatz, praxis- und patientennah in Szene gesetzt

Zahnersatz Müller: Neue Website eröffnet Patienten und Zahnärzten eine Vielfalt von Angeboten, Dentalwissen, Aktuelles und Tipps für die optimale Zahnversorgung

Zahnersatz-Müller

(firmenpresse) - Ratingen - Kein Schmuckstück schmückt mehr als ein lachender Mund und kein Schmuckstück macht interessanter als ein strahlendes, charismatisches Lächeln, Zähne sind wie Diamanten sie strahlen uns an und das auf unwiderstehliche Art. Praxishonorare optimieren, Preise vergleichen, Saison- und Neukunden-Angebote nutzen und dazu jede Menge weiterer Arbeits- und Marketinghilfen für Zahnärzte: Das neue Internetportal und die aktuellen Angebote sind genauso serviceorientiert und dynamisch wie das Familienunternehmen in Ratingen, das für seinen günstigen Qualitäts-Zahnersatz aus dem In- und Ausland bekannt ist. Unter der neu gestalteten Webadresse www.zahnersatz-mueller.de gibt es daher mehr als nur ein zeitgemäßes, frisches Design, auch praxisnahe Informationen, zahntechnisches Know-how (sowohl für Zahnärzte, als auch für Patienten) sowie diverse Serviceangebote und Vergleichsmöglichkeiten sind dort hinterlegt - so spiegelt der neue Online-Auftritt die ganze Leistungsfähigkeit und Kompetenz von Zahnersatz Müller wider.

"Zahnersatz braucht Vertrauen. Und Kompetenz schafft Vertrauen. Als einer der Pioniere in Sachen Auslandszahnersatz ist unser Know-how stets in Deutschland und in Familienhand geblieben. Wir prüfen, planen und entscheiden in Ratingen, hier sitzt unsere Kompetenzzentrale seit mehr als 30 Jahren. Der Fertigungsstandort in China, ist dank der diversen digitalen Möglichkeiten nur noch als verlängerte Werkbank anzusehen", erklärt Firmeninhaber Frank Müller. Der Zahntechnikermeister, der weiß, wie wichtig intensives, strategisches Marketing für Entscheider ist, bietet den Zahnärzten daher nicht nur "All-in-One"-Sorglos-Pakete an, sondern auch Unterstützung bei der Patientenansprache und -beratung sowie virales Marketing.

Überzeugend: ZE-Preisrechner und Honorar-Optimierer

"Günstige Zahnersatz-Alternativen nehmen einen immer wichtigeren Stellenwert für die Patienten und damit auch für die Zahnärzte ein. Die Kunst ist es, die Möglichkeiten der Kostenreduzierung für Zahnersatz richtig zu kommunizieren. Wir unterstützen die Zahnärzte hierbei nicht nur mit echten geldwerten Vorteilen, sondern auch mit vielen individuellen Arbeits- und Marketinghilfen." Der Firmengründer und Experte für erstklassige Dentalversorgung ist sich seiner Verantwortung gegenüber Patienten und Zahnärzten bewusst, sein Denken und Handeln wird davon bestimmt und drückt sich im Medium "Internet" nun intensiv und überzeugend aus, was auch durch Facebook https://www.facebook.com/zahnersatzmueller/ kundennah zum Ausdruck kommt.

Ob virtueller Zahnarztfinder, die "Zahnersatz:Card" für Patienten, ein individuell programmierter ZE-Preisrechner oder der exklusive "Honorar-Optimierer": Der neue Internetauftritt von Zahnersatz Müller bietet den Zahnärzten grundlegende Vorteile für mehr zahntechnische Kompetenz und Kostentransparenz sowie Behandlungsfreiheit in der Praxis und viele Möglichkeiten und Tipps, sich patientenorientiert zu positionieren - sowohl on- als auch offline. Frank Müller fügt hinzu: "Auch mit unseren attraktiven Saison- und Neukunden-Angeboten kann sich der Zahnarzt beim Patienten zeitgemäß präsentieren und ihm die Behandlungswahl in der Praxis erleichtern. Unsere günstige Preispolitik ist eine Voraussetzung, damit er sich hochwertigen Zahnersatz leisten kann. Das kommt letztlich auch der Zahnarztpraxis zugute."

Das vielseitige und dynamische Informationsangebot macht Zahnersatz-Mueller zu einer guten Adresse für alle Zahnärzte, die an Qualitäts-Zahnersatz zu fairen Preisen interessiert sind und die sich bei ihren Patienten als kompetenter Anbieter von bezahlbaren prothetischen Lösungen etablieren möchten - denn, so Müller abschließend: "Kompetenz schafft Vertrauen. Und der Patient braucht Vertrauen, um sich für eine Behandlung, aber auch für einen Behandler entscheiden zu können mehr dazu im Video: https://www.youtube.com/watch?v=rzEo0GP-kwU.;quot; (Ende)





Zahnersatz Müller zählt zu den etablierten und größten Zahnersatz-Anbietern in Deutschland. Die Besonderheit: "Wir sind und bleiben ein Familienunternehmen mit festen Wurzeln, das auf alte Werte und neue Ideen setzt!" Seit der Grundsteinlegung unseres Dentallabors im Jahre 1985 üben wir unseren Beruf mit Liebe und Leidenschaft aus und sind stets Motor für technische Neu- und Weiterentwicklungen in der Zahntechnik. Mit unserem günstigen Auslandszahnersatz bieten wir Jedermann die richtige Lösung.

