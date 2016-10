Richard Hilton wird Managing Director EMEA der Miller Heiman Group

Amberg / Düsseldorf, 24. Oktober 2016

Die Miller Heiman Group, eines der weltweit führenden Unternehmen für professionelles Vertriebs- und Servicetraining, hat mit Richard Hilton einen neuen Managing Director für die Organisation in Europa.

Hilton, der aus dem schottischen Balfron stammt, hat seinen Lebensmittelpunkt derzeit in London. Er wird das europäische Team der Miller Heiman Group führen. Der Fokus aller Aktivitäten liegt dabei auf der professionellen Unterstützung von Kundenorganisationen, die Wachstum in ihren Vertriebs- und Servicebereichen als wichtigstes Ziel anstreben. Richard Hilton verfügt über profunde Erfahrungen in der Sales-Performance-Branche. In seinen bisherigen Stationen führte er erfolgreich Sales-Teams bei Firmen wie ADP, Mercer, Barclays, zuletzt beim Consulting-Unternehmen Capita Employee Benefits.

"Richard arbeitet mit Leidenschaft daran, Kunden innovative Produkte und Lösungen zu vermitteln. Dies wird durch eine starke Fokussierung auf seine Qualitäten als Berater ergänzt. In Kombination ist das die Basis der Kompetenz, für Kunden die größten Business-Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert werden, erfolgreich zu lösen", schätzt Byron Matthews, CEO der Miller Heiman Group, die Stärken des neuen Managing Directors ein. "Seine Praxiserfahrung und seine Kompetenz, die er in Sales- und Service-Organisationen erworben hat, machen ihn zur idealen Besetzung dieser Position in unserer EMEA-Organisation."

Die Miller Heiman Group bietet Kunden einen einzigartigen Ansatz, ihre Herausforderungen in der nachhaltigen Unternehmensentwicklung erfolgreich zu lösen. Diesen Ansatz vermittelt das Unternehmen mit erfahrenen Beratern, Business-Experten und Trainern. Zudem verfügt das Produkt-Portfolio der Miller Heiman Group über markterprobte, professionelle Trainingsprodukte wie Strategic Selling®, PSS Professionell Verkaufen® und Large Account Management Process (LAMP®). Diese Produkte sind Teil des neuen, breit angelegten Portfolios der Be Ready-Lösungen der Miller Heiman Group.





Kurzportrait der Miller Heiman Group

Die Miller Heiman Group wurde immer schon als einer der größten Anbieter für Sales- und Servicetraining wahrgenommen. Heute ist die Miller Heiman Group eine der innovativsten Lösungsanbieter für die Optimierung der Sales- und Service-Performance von Unternehmen - weltweit. Die Be-Ready-Lösungen stellen das branchenweit größte Angebot an vertriebs- und serviceorientierten Schulungsprogrammen dar. Diese Services, von der Beratung bis zu praxisorientierten Trainings, unterstützen Unternehmen beim Aufbau einer erfolgreichen, kundenfokussierten Organisation. So werden Kunden in die Lage versetzt, profitabel zu arbeiten und langfristig Wachstum auf Weltklasse-Niveau zu generieren.

Miller Heiman Group

