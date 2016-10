Welche Führung begünstigt Innovation - Podiumsveranstaltung am 15.11.2016 in München

Sie erfahren von Spezialisten aus unterschiedlichen Bereichen, wie Führung aussehen muss, die Innovationen besonders begünstigt.

Initiative Zukunftsfähige Führung

(firmenpresse) - Speziell für eine hochgradig technische und produzierende Wirtschaft, wie wir sie in Deutschland finden, ist die Innovationsfähigkeit von Unternehmen extrem wichtig für die künftigen Erfolgsaussichten. Eng mit der Innovationsfähigkeit ist auch der Faktor Mensch verbunden. Abhängig von der jeweiligen Unternehmens- und Führungskultur, werden Mitarbeiter mehr oder weniger zu Innovationen beflügelt. Um diesen Punkt geht es bei der 1. Dialogveranstaltung der Münchner Regionalgruppe der Initiative Zukunftsfähige Führung (IZF).



Weitere Informationen über die IZF: www.zukunftsfaehigefuehrung.org





Veranstalter:



Prof. Dr. Andreas Otterbach

Mitglied des IZF-Hauptvorstands und Leiter der IZF-Regionalgruppe München



Anmeldung und Kontakt:



office(at)andreas-otterbach.de

TEL: 0178 8553002









Programm

WELCHE FÜHRUNG BEGÜNSTIGT INNOVATION?



18.30h Get Together



19.00h Begrüßung durch Prof. Dr. Andreas Otterbach,

Mitglied des IZF-Hauptvorstands und Leiter der IZF-Regionalgruppe München



19.10h Impulsvortrag: Impulse durch Innovationen setzen, Bedarf schaffen





Prof. Dr. Oliver Wiesener, Hochschule der Medien Stuttgart, Professor für Innovationsmanagement



Innovationen basieren oft auf neuen Technologien oder Marktbedarf - sogenannte Technology-Push- bzw. Demand-Pull-Innovationen. Eine weitere Gruppe sind bedarfsschaffende Innovationen. Die spannende Frage ist: Wie kann neuer Bedarf, wie können neue Zielgruppen geschaffen werden? Prof. Wiesener stellt hierzu interessante Ansätze vor, wie die bereits von Regierungen eingesetzte Nudging-Methodik, die durch kleine positive Impulse gewünschte Reaktionen hervorrufen soll und damit auch im Innovationsmanagement von Unternehmen einsetzbar ist.



19.40h Podiumsdiskussion: Welche Führung begünstigt Innovation?

- Prof. Dr. Oliver Wiesener, Hochschule der Medien Stuttgart, Professor für Innovationsmanagement



- Thomas Ebert, BMW AG (München), Leiter Entwicklung Exterieur (Projekte 13 und 18)

- Michael Siegmund, Ancoreage (Wien), Geschäftsführer, Innovationsberater

- Sabrina von Nessen, afb Application Services AG (München), Head of Marketing

- Florian Rustler, creaffective (München), Innovations-Coach

Moderation: Prof. Dr. Andreas Otterbach



20.30h Netzwerken mit Catering



ca. 22.00h Ende der Veranstaltung



Eintritt (Abendkasse): 25,- Euro

Eintritt für Studenten (Abendkasse): 15.- Euro







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.zukunftsfaehigefuehrung.de/events/event-detail/?ID=b6fe15b3-6890-e611-80ec-5065f38bb561



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Der Veranstalter "Initiative Zukunftsfähige Führung" `(IZF) will als gemeinnütziger Verein die Potentiale zukunftsfähiger Führungspraxis sichtbar machen und durch aktiven Austausch unter erfahrenen und jungen Führungskräfte dazu beitragen, dass bewährtes und neues Führungswissen bewusster eingesetzt wird.



Als Vorsitzender der Initiative ist J. Menno Harms, Aufsichtsratsvorsitzender der Hewlett Packard GmbH. Er beschreibt die Ziele der Initiative so : "Wir wollen einen Beitrag zur Glaubwürdigkeit und Qualität von Führung in Deutschland leisten und erfahrene wie junge Führungskräfte durch Erfahrungsaustausch nachhaltig unterstützen."



Gründungsmitglieder sind Führungspersönlichkeiten u.a. der Unternehmen Robert Bosch, HP Deutschland, IBM Deutschland, LGI Logistics Group International, Mercer Deutschland, der Führungsakademie Baden-Württemberg und der Steinbeis Hochschule Berlin.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Initiative Zukunftsfähige Führung / Regionalgruppe München

Leseranfragen:

Auf der Haid 35a, 82515 Wolfratshausen

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 24.10.2016 - 10:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1415779

Anzahl Zeichen: 2809

Kontakt-Informationen:

Firma: Initiative Zukunftsfähige Führung / Regionalgruppe München

Ansprechpartner: Prof. Dr. Andreas Otterbach

Stadt: Wolfratshausen

Telefon: 0178 8553002



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.