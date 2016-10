Erstmalig Versicherungsschutz für Geburt von Frühchen

Das Portal "Appsichern" und der Versicherer "Squarelife" haben ein "Weltrekordfrühchen" als Anlass genommen einen Risikoversicherungsschutz für Schwangere zu entwickeln.

(firmenpresse) - "Weltrekordfrühchen", ein Wort welches Hoffnung und Sorge vereint. Unter diesem Titel wurde Anfang September in den Medien über die kleine Emilia berichtet, die als Frühchen mit 229 g zur Welt gekommen war und 9 Monate später aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Den heutigen medizinischen Möglichkeiten sei Dank, dass immer mehr Frühchen mit immer geringeren Geburtsgewichten überleben und als gesunde Kinder aufwachsen können.

Es ist nicht nur der medizinische Fortschritt, der hier wirkt. Auch die Liebe und die Betreuung der Eltern in den wochen- und monatelangen Phasen des Krankenhausaufenthaltes tragen erheblich zur positiven Entwicklung der Frühgeborenen bei.

Aber wie gehen Eltern damit um? Ursprüngliche Planungen, wie zum Beispiel ein nur kurzer Krankenhausaufenthalt, die Betreuung von Geschwisterkindern oder ein schneller Wiedereinstieg in den Beruf, lösen sich mit einem mal auf und erfordern ein Umdenken. Und dabei kann es zu einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand kommen.

Unter dem Produktnamen "Schwangerschaftsschutz" können werdende Mütter in dem Portal Appsichern ab Bestätigung der Schwangerschaft bis zu deren Ende einen finanziellen Schutz für die schwerwiegenden Risiken Tod der Schwangeren oder des noch ungeborenen Kindes sowie der Geburt eines Frühchens (< 1.000 g) erhalten. Auch das Risiko einer Fehlbildung durch den Zika-Virus ist mit abgesichert. Wählbar ist eine Versicherungssumme von 5.000 ? oder 10.000 ?, die im Leistungsfall sofort ausgezahlt wird und die nicht zweckgebunden ist. Das heißt, ob damit ein potentieller Einkommensverlust kompensiert oder weitere medizinische oder betreuerische Leistungen erkauft werden, entscheidet alleine der Leistungsempfänger.



