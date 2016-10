Tierschützer verteilen kostenfreies Essen - Aufklärungskampagne endet am 25.10. vor Berliner LIDL-Filiale

Abschlussaktion zur Kampagne "LIDL verschont nicht" in Berlin-Schöneberg. Tierschützer verteilen kostenfreies Essen.

Plakatwagen zur Abschlussaktion der Kampagne "LIDL verschont nicht" in Berlin.

(firmenpresse) - Am Dienstag, den 25. Oktober 2016 endet die Kampagnen-Tour "LIDL verschont nicht" des Deutschen Tierschutzbüros e. V. in Berlin. Seit März dieses Jahres informierten Mitarbeiter der Tierschutzorganisation Kunden von LIDL direkt vor den Filialen über Massentierhaltung und Billigfleisch. Dafür fuhren sie bundesweit 100 LIDL-Filialen in allen 77 Großstädten mit einem Plakatwagen an. Auf dem 2x4 Meter großen Plakat des Wagens prangte die Aufschrift "LIDL verschont nicht" und mit einem kostenlosen Nachtisch wurden die Kunden animiert, Zutaten für ein tierleidfreies Abendessen einzukaufen.

An der Aktion zum Gratis-Nachtisch beteiligten sich mehrere hundert Personen und verzichteten dadurch auf den Verzehr tierischer Produkte. Primär ging es den Tierschützer aber um Aufklärung, so haben durch Presseberichte, Aktionen vor dem Discounter und durch Social-Media-Aktionen über 45 Millionen Menschen von der Kampagne mitbekommen. "Durch die Aufklärung ändern die Verbraucher ihr Konsumverhalten, dies hat direkten Einfluss auf die Tierhaltung, nicht ohne Grunde ernähren sich immer mehr Menschen vegetarisch und vegan" so Jan Peifer, Gründer vom Deutschen Tierschutzbüro.



Nun endet die Tour morgen vor der Filiale in der Kleistraße 3-6 in Berlin -Schöneberg, vor der auch alles begann. Die Tierschützer werden dort 100 vegane "Bolognese" Portionen zur Verköstigung anbieten und so für tierleidfreies Essen werben.



Pressetermin

Ort: Berlin - Kleiststraße 3-6 direkt vor LIDL

Zeit: 25.10.2016 um 13:00 Uhr

Kontakt vor Ort: Jan Peifer (Tel.: 0171-484 100 4 oder jan.peifer(at)tierschutzbuero.de)







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.tierschutzbuero.de



Das Deutsche Tierschutzbüro ist ein eingetragener Verein, der sich für mehr Rechte von Tieren einsetzt. Die bundesweit tätige Organisation ist als besonders förderungswürdig anerkannt und gemeinnützig. Weitere Informationen unter www.tierschutzbuero.de





Deutsches Tierschutzbüro e.V.

Gubener Straße 47, 10243 Berlin

Firma: Deutsches Tierschutzbüro e.V.

Ansprechpartner: Jan Peifer

Stadt: Berlin

Telefon: 030-27004960



