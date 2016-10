Schmackhafte Kürbis-Rezepte zu Halloween

Halloween steht vor der Tür. Vor Hunderten von Jahren war Halloween im alten England ein Herbstfest der Druiden. Es sei die einzige Nacht des Jahres, so glaubten die Menschen damals, in der Hexen und Geister leibhaftig auf der Erde herumspukten.

Auch in Deutschland findet dieses Fest immer mehr Anklang. Überall hat man die Möglichkeit, bei Halloween-Partys seine Verkleidung zum Besten zu geben, andere Leute zu erschrecken und einfach nur Spaß zu haben. Und was wäre so eine Fete ohne gutes Essen? Natürlich nichts. Die folgenden Kürbisrezepte können da Abhilfe schaffen.



Kürbis-Gehacktes-Pfanne (© Best off [Kindle Edition], Britta Kummer)

1 Paket vegetarisches Gehacktes

200 g Kürbis (Hokkaido)

1 Zwiebel

2 EL frische Sellerieblätter

4 EL Korinthen

1 EL Tomatenmark

2 EL Zitronensaft

2 - 3 EL Olivenöl

150 ml Gemüsebrühe

1 TL Kurkuma

1 TL Kreuzkümmel

1 TL Salz

2 - 3 Prisen Pfeffer

Kürbis schälen, entkernen und in mundgerechte Stücke schneiden. Zwiebel schälen und fein hacken. Sellerieblätter waschen und trocken tupfen.

Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Gehacktes sowie Tomatenmark zufügen und scharf anbraten. Kürbis zufügen und etwas dünsten. Gemüsebrühe und Zitronensaft zufügen, aufkochen und bei schwacher Hitze so lange köcheln lassen, bis der Kürbis weich ist.

Korinthen und Sellerieblätter zufügen, mit den Gewürzen abschmecken und weitere 5 - 10 Minuten schmoren lassen.



Buchbeschreibung:

Dies ist ein „BEST OF“ der beliebtesten Rezepte aus den Kochbüchern:

Vegetarisch für Jedermann, Vegetarischer Genuss – Quer Beet, Kummers Schlemmerkochbuch, Kummers Ofengerichte und Vegetarische Weltreise.

Als zusätzliches Bonbon gibt es noch neue interessante Bonusrezepte.

Viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit!



Kürbis-Auflauf (© Kummers Ofengerichte, Britta Kummer)

200 g Kürbis (Hokkaido)

6 Kartoffeln

4 Äpfel

25 g Rosinen



2 EL gehackte Mandeln

80 g geriebener Emmentaler

150 ml Sojasahne

2 EL Butter

1 EL Zitronensaft

½ EL flüssiger Honig

2 EL Butter

¼ TL Zimt

¼ TL Muskat

2 - 3 Prisen Salz

2 - 3 Prisen Pfeffer

Kartoffeln waschen, mit Schale kochen, pellen, abkühlen lassen und dann in Scheiben schneiden. Kürbis schälen, in Spalten schneiden und in kochendem Wasser ca. 5 - 7 Minuten vorgaren. Äpfel schälen, vierteln, Kerngehäuse entfernen, in Spalten schneiden und sofort mit Zitronensaft beträufeln. Rosinen waschen und trocken tupfen.

Kürbis, Kartoffeln, Äpfel und Rosinen in einer gebutterten Auflaufform verteilen. Honig und Sojasahne vermischen, mit den Gewürzen abschmecken und über den Auflauf geben. Mandeln und Emmentaler darauf verteilen und im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad ca. 30 - 40 Minuten überbacken.



Buchbeschreibung:

Heiß, duftend und mit einer leckeren Kruste oben drauf! Wer kann da schon „NEIN“ sagen?

Aufläufe und Gratins erfreuen sich sehr großer Beliebtheit. Sie sind überaus vielseitig und eignen sich hervorragend zur Resteverwertung.

Einfach alles, was Ihnen schmeckt in eine Auflaufform geben, Ei oder Käse darüber, fertig! Man kann jedes Gericht schnell zubereiten, die meiste Arbeit übernimmt der Ofen. Hierbei werden der Kochfantasie und Experimentierfreudigkeit keine Grenzen gesetzt.

Die Rezepte in „Kummers Ofengerichte“ sind gut beschrieben, die Zutaten erschwinglich, in jedem gut sortierten Einkaufsmarkt zu erwerben und leicht nachzukochen.

Guten Appetit!

Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform

ISBN-10: 1523225521

ISBN-13: 978-1523225521

Auch als E-Book erhältlich!



Mehr Infos unter:

http://brittasbuecher.jimdo.com/



