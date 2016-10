Wir hören uns

Da Hörbücher immer beliebter werden, hat der Karina-Verlag zusätzlich zu den gedruckten Werken auch Hörbücher im Programm.



Das Hörbuch "Die besten Geschichten aus "Das Diktat des Durchschnitts" und "Nur ein Gedanke"", Karin Pfolz und Rudi Treiber.

Schon lange gewünscht und nun endlich am Markt. Rudi Treiber und Karin Pfolz haben die Geschichten für Euch gelesen und nun könnt ihr den Geschichten im Originalton hören.

Witzig, ironisch, nachdenklich, ehrlich.

Inhalt:

1, Ein ganz normaler Weibertag

2, Irgendwer und Irgendwas

3, Eine Geschichte des Glauben

4, Diskussion der Schutzengel des Planeten Erde

5, Wenn ein Buch auf Reisen geht

6, Mein Apfelbäumchen Pamina

7, Es war einmal

8, Der Gedanke

9, Facebook World

10, My Home is my Castle

11, Scharlatan und Geisterheiler

12, ÖBB tut weh

13, Die unbequemen Alten

Laufzeit: ca. 90 Minuten

http://www.karinaverlag.at/products/das-horbuch-die-besten-geschichten-aus-das-diktat-des-durchschnitts-und-nur-ein-gedanke-von-karin-pfolz-und-rudi-treiber/



Manchmal erdrückt es mich das Leben, Karin Pfolz

Der Text der Erstausgabe, des Debüt-Romans von Karin Pfolz, der inzwischen in der 3. Auflage in gedruckter Form erhältlich ist.

Das Hörbuch ist gesprochen von der bekannten Schauspielerin und Sprecherin Sabina Chalupa.

Das Hörbuch besteht aus 6 CD´s.

http://www.karinaverlag.at/products/manchmal-erdruckt-es-mich-das-leben/



Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

http://brittasbuecher.jimdo.com/

http://kindereck.jimdo.com/

http://pressemeldungen.jimdo.com/



https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



