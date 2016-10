Huawei plant drei Cloud-Ökosysteme für Europa und startet seinen European Developer Enablement Plan

(firmenpresse) - [Düsseldorf/Paris, 24. Oktober, 2016] Im Rahmen der Huawei eco-Connect Europe 2016 sprach Huawei mit 80 Partnern und über 1000 Teilnehmern über die drei geplanten Cloud-Ökosysteme für Netzbetreiber, vertikale Industrien und Konsumenten. Während der eco-Connect Europe, die vom 20. bis 21. Oktober in Paris stattfand, gab Huawei zudem den Startschuss für seinen European Developer Enablement Plan und betont damit sein Engagement, auch zukünftig in europäische Entwickler zu investieren.

"In den vergangenen zehn Jahren war es unser Ziel, einen Mehrwert für unsere Kunden in Europa zu schaffen," sagte Vincent Pang, President von Huawei Western Europe. "In den nächsten zehn Jahren, der Cloud-Ära, erwarten wir eine noch engere Zusammenarbeit mit unseren Partnern, um die IKT-Entwicklung in Europa voranzutreiben und europäische Kunden dabei zu unterstützen, ihren Unternehmenserfolg zu steigern."

Pang kündigte zudem den European Developer Enablement Plan an, der drei Plattformen vereint: eine Plattform für IKT-Expertise, eine Co-Entwicklungs-Plattform und eine Co-Marketing-Plattform. Ziel ist es, europäische Entwickler mit Huaweis Software-Entwicklungstools und Leistungsfähigkeit und sowie im Marketing zu unterstützen. "Wir planen bis 2020 über 75 Millionen Euro zu investieren und drei OpenLabs in Großbritannien, Deutschland und Italien zu schaffen. So wollen wir 50.000 bis 100.000 Entwickler erreichen," erklärt Pang. Huawei kündigte zudem Pläne für Remote-Labs in München, Frankfurt und Dublin an, um europäischen Entwicklern einen besseren Zugang zu Laboren und Chancen für gemeinsame Innovationen zu geben.

Während des zweitägigen Events hat Huawei drei Cloud-Ökosysteme für Netzbetreiber, vertikale Industrien und Konsumenten weiter ausgeführt und dabei Themen behandelt wie Cloud-Transformation, SDN/NFV, NB-IoT, Smart Home, HPC (High Performance Computing), Agile Networks und die Huawei Developer Zone. Huawei arbeitet daran für Netzbetreiber eine Content-Cloud mit 500 Partnern zu entwickeln, die Content Provider noch enger mit Netzbetreibern verbindet. Das Enterprise-Cloud-Ökosystem hingegen fördert den Geschäftserfolg und die Entwicklung vertikaler Industrien. Die Consumer-Cloud erlaubt Endverbrauchern die Nutzung cloudbasierter Angebote der nächsten Generation. Darüber hinaus hatten Partner und Entwickler die Möglichkeit ihre Lösungen und Komponenten für Cloud-Ökosysteme auf einer Ausstellungsfläche von über 1.500 Quadratmetern zu demonstrieren.

Europa war schon immer ein wichtiger Markt für Huawei. Das Unternehmen hat 26 Kompetenzzentren weltweit, die meisten davon in Europa. Huawei hat zudem 18 Entwicklungs- und Forschungszentren in Europa angesiedelt, die sich mit verschiedenen Themen befassen. Dazu gehören neben Mathematik und Ästhetik auch Mikrowellen, Chips und kabellose Technologien. Huawei hat bereits 75 Millionen Euro in Kooperationen mit über 100 Universitäten sowie Forschungsinstituten investiert und ist aktiver Teilnehmer am EU-Programm Horizon 2020. Darüber hinaus hat Huawei über 210 Technologiepartnerschaften geschlossen.





Huawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 170.000 Mitarbeiter und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt 79.000 Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter an 18 Standorten. In München befindet sich der Hauptsitz des Europäischen Forschungszentrums von Huawei.

