Politik trifft auf Startup Szene

Die dritte StartupCon in Köln lockt neben den großen Stars der Gründerszene auch die Politiker nach Köln, die den digitalen Wandel aktiv unterstützen und sich der wichtigen Rolle der Startups bei der Umsetzung bewusst sind.

Mit Jens Spahn, parlamentarischer Staatsekretär des Finanzministeriums, hält einer der Politiker die Eröffnungsrede, der die Digitalisierung maßgeblich unterstützt und dem in Europa in dieser Hinsicht vieles viel zu langsam geht. Die Startup Szene braucht Unterstützer wie ihn, sorgt sie doch mit ihren Ideen und Neuerungen für frischen Wind in beinahe jeder Branche.

Auch Henriette Reker, Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, unterstützt die Veranstaltung und ist der Meinung, dass ein florierendes Startup-Ökosystem zukünftig eine der tragenden Säulen jedes Wirtschaftsstandortes ist. Sie übernimmt zusammen mit Ulf Reichart, Hauptgeschäftsführer der IHK Köln, Garrelt Duin, Wirtschaftsminister und Dr. Norbert Walter-Borjans, Finanzminister, des Landes Nordrhein-Westfalen die Schirmherrschaft der Eintageskonferenz am 27.Oktober 2016 in der Kölner Lanxess arena.

Die StartupCon findet bereits zum dritten Mal in Köln unter der Organisation von Christian Weis statt und ist gehört weltweit zu den größten Veranstaltungen für Gründer und Entrepreneure.





Die Startup-Konferenz in Köln gestaltet Deutschland als Gründungsstandort maßgeblich mit. Inspirationen in Vorträgen und Workshops auf der StartupExpo und der Konferenz geben viele Informationen für Besucher und Gründer über neue Geschäftsmodelle, -ideen und andere Branchenangebote. Ziel des Events sei es Gründer-Geist zu vermitteln, laut Veranstalter der StartupCon Christian Weis.

