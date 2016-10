Großer Relaunch vom Online-Shop von Wulf Werkstattausrüstung

Passend zur Reifensaison hat Wulf Werkstattausrüstung den Onlineauftritt neu aufgezogen und präsentiert sich mit einem modernen, überarbeiteten Online-Shop. Dank responsive Design und einer verbesserten Usability ist der Einkauf auf allen Geräten komfortabel, schnell und übersichtlich.

Der Onlineshop von Wulf Werkstattausrüstung zeigt sich im neuen Stil.

(firmenpresse) - Der Online-Shop von Wulf Werkstattausrüstung zeigt sich im neuen aufgeräumten Look. Ein modernes Farbkonzept und hochwertige Produktabbildungen mit hochauflösenden Zoom Funktionen setzen einen neuen Standard für Online-Shops in der Werkstattausrüster-Branche. Eingebundene Videos und ausführliche Produktinformationen runden das Bild ab.



Technisch arbeitet Wulf Werkstattausrüstung mit einem responsive Design, um so das Stöbern, Informieren und Einkaufen von unterwegs noch angenehmer zu machen. Die verbesserte Benutzerführung mit einer funktionellen Struktur ermöglicht eine intuitive Bedienung und unterstreicht damit den Anspruch an eine optimale Benutzerfreundlichkeit.



Daneben verfügt der Online-Shop über eine Merkliste, einen Newsletter und eine Bewertungsfunktion für Produkte. „Individuelle, authentische Produktbewertungen sind heutzutage ein relevanter Faktor in der Entscheidungsfindung der Interessenten. Mit unseren neuen Produktbewertungen sind wir Vorreiter in der Werkstattausrüster-Branche.“ so Christian Wulf, Geschäftsführer von Wulf Werkstattausrüstung.



Neben dem Online-Shop setzt Wulf Werkstattausrüstung auch weiterhin auf persönliche Betreuung der Kunden. Der kompetente Kundenservice ist über eine telefonische Kundenhotline von montags bis freitags für die deutschlandweite Beratung erreichbar. Zusätzlich sind täglich viele Außendienstmitarbeiter in Norddeutschland unterwegs, um den Kunden vor Ort zu beraten und über die neusten Produkte zu informieren.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://wulf-kfz.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Wulf Werkstattausrüstung GmbH ist auf den deutschlandweiten Direkt- und Online-Vertrieb von Werkstattausrüstung für Kraftfahrzeugwerkstätten, Lastkraftwagenwerkstätten und Nutzfahrzeugwerkstätten spezialisiert. Der Startschuss fiel 1976 als Günter Wulf den Betrieb gründete. Seit 2015 führt er das Unternehmen mit über 30 Mitarbeitern zusammen mit seinem Sohn Christian Wulf.



Das Team von Wulf Werkstattausrüstung berät die Kunden direkt vor Ort als auch am Telefon und bietet den vollen Service für Werkstätten. Neben der Werkstattplanung, Beratung und Vertrieb bietet Wulf Werkstattausrüstung deutschlandweiten Aufbau, Einweisung und Wartung. Zusätzlich werden Fortbildungen in verschiedenen Fachbereichen angeboten. Der umfangreiche Service umfasst außerdem Leasing- und Finanzierungsangebote für Werkstattausrüstung.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Wulf Werkstattausrüstung

Leseranfragen:

Wulf Werkstattausrüstung GmbH

Nina Riemichen, Tel.: (04193) 755 09-17

Tiedenkamp 12, 24558 Henstedt-Ulzburg

Fax: (04193) 755 09-10

E-Mail: n.k.riemichen(at)wulf-kfz.de



PresseKontakt / Agentur:

Wulf Werkstattausrüstung GmbH

Nina Riemichen, Tel.: (04193) 755 09-17

Tiedenkamp 12, 24558 Henstedt-Ulzburg

Fax: (04193) 755 09-10

E-Mail: n.k.riemichen(at)wulf-kfz.de



Datum: 24.10.2016 - 10:28

Sprache: Deutsch

News-ID 1415796

Anzahl Zeichen: 1827

Kontakt-Informationen:

Firma: Wulf Werkstattausrüstung



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 20.10.2016

Anmerkungen:



Belegexemplar erwünscht

Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.