Neue Handelsmöglichkeit für ETP-Anleger am Börsenplatz Stuttgart

(ots) - Börse Stuttgart führt Soforthandel für Exchange

Traded Products ein // Anleger können direkt auf den Markt eingehen

und den Zeitpunkt der Orderausführung selbst bestimmen



Das Interesse privater Anleger an Exchange Traded Products (ETPs)

ist ungebrochen: Von Januar bis September 2016 betrug das

Handelsvolumen an der Börse Stuttgart über 9 Milliarden Euro. Nun

steht ETP-Anlegern in Stuttgart eine neue Handelsvariante offen: Mit

dem börslichen Soforthandel können sie direkter auf das

Marktgeschehen eingehen und erhalten schneller eine

Ausführungsbestätigung. Der Service ist derzeit über die

Online-Broker Flatex und ViTrade verfügbar und wird sukzessive bei

weiteren Onlinebanken ausgebaut.



Beim Soforthandel fragen Privatanleger über die Ordermaske einen

Preis bei der Börse Stuttgart an und erhalten in Sekundenschnelle

eine aktuelle Preisindikation. Auf dieser Basis kann der Anleger

innerhalb einer festgelegten Zeitspanne seine Order per Mausklick

aufgeben. Bei vollständiger Ausführbarkeit wird die Order mindestens

zur angezeigten Preisindikation ausgeführt oder sogar besser: Wenn

sich der Markt in der Zwischenzeit zu Gunsten des Anlegers

entwickelt, wird dies bei der folgenden Preisermittlung

berücksichtigt. Ist die Ausführung nicht möglich, wird die Order

automatisch gelöscht. Der Anleger erhält in beiden Fällen eine

unmittelbare Benachrichtigung.



"Bei ETPs bringt der börsliche Soforthandel Privatanleger auf

Augenhöhe mit institutionellen Investoren, die vergleichbare

Ordervarianten schon seit langem nutzen", sagt Michael Görgens,

Leiter des ETF- und Anleihenhandels an der Börse Stuttgart. "Durch

den Ablauf des Soforthandels haben Anleger die Entscheidungshoheit

darüber, wann und zu welchem Preis die Order ausgeführt wird. Sie

stehen direkter in Kontakt mit dem Marktgeschehen. Außerdem erhalten



sie schnell Gewissheit über die Ausführung", so Görgens. Gerade für

die steigende Zahl von Anlegern, die ETFs auch für kurzfristige

Reaktionen auf aktuelle Marktbewegungen nutzen, biete der

Soforthandel einen Mehrwert.



Über die Börse Stuttgart



Als Marktführer im börslichen Handel für verbriefte Derivate in

Europa und Unternehmensanleihen in Deutschland ist die Börse

Stuttgart der führende europäische Börsenplatz für Privatanleger.

Anleger können in Stuttgart Aktien, verbriefte Derivate, Anleihen,

Fonds und Genussscheine effizient und preiswert handeln. Durch ein

hybrides Marktmodell, das Handelsexperten in den elektronischen

Handel einbindet, gewährleistet die Börse eine äußerst flexible und

kosteneffiziente Orderausführung. Für größtmögliche Transparenz und

ein Höchstmaß an Anlegerschutz wird der gesamte Handel durch die

Handelsüberwachungsstelle als unabhängiges Börsenorgan überwacht. Um

die Anleger optimal über die angebotenen Produkte zu informieren,

bietet die Börse Stuttgart zahlreiche Bildungsmaßnahmen für

Privatanleger, Berater und Interessierte an.







Datum: 24.10.2016 - 10:03

