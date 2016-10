LBS Bayern bietet Annuitätendarlehen flächendeckend an / Neues Finanzierungsprodukt bei Sparkassen und LBS verfügbar

(ots) - Die LBS Bayern bietet ab heute flächendeckend in

ihren Geschäftsstellen sowie in den bayerischen Sparkassen

Annuitätendarlehen an. Damit ergänzt die Bayerische

Landesbausparkasse ihre Produktauswahl. Neben dem klassischen

Bauspardarlehen und der Vorfinanzierung gibt es nun einen weiteren

Finanzierungsbaustein der LBS zum passenden Immobilienkredit.



Die LBS Bayern bietet ihr Annuitätendarlehen mit einer

Zinsfestschreibung von sechs Monaten bis 15 Jahren an. Längere

Laufzeiten mit festen Zinsen bis zur letzten Rate können mit einer

LBS-Vorfinanzierung abgedeckt werden. Die Mindestsumme für ein

Annuitätendarlehen liegt bei 10.000 Euro.



Erwin Bumberger, Vorstandsmitglied der LBS Bayern: "Mit dem

LBS-Annuitätendarlehen haben wir ein attraktives Angebot insbesondere

für Kunden, die Zinsbindungen von zehn Jahren und mehr wünschen. Als

Landesbausparkasse liegt unsere Kernkompetenz darin, langlaufende

Finanzierungen darzustellen und kleinteilige Kredite mit niedrigen

Summen zum Beispiel für Modernisierungen effizient zu bearbeiten. Wir

freuen uns, diese Stärken nun noch intensiver in der

Sparkassen-Finanzgruppe einbringen zu können."







