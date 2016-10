Smart Home: Häuser werden zunehmend intelligenter

(firmenpresse) - In den kommenden Jahren werden vernetzte Geräte unser Zuhause nachhaltig verändern. Vieles, was vor ein paar Jahren noch Zukunftsmusik war, ist heute schon Realität oder befindet sich in der Erprobungsphase. Dabei stehen Sicherheit und Energie-Effizienz an oberster Stelle. Sensoren regeln das Öffnen und Schließen von Fenstern und Markisen. Lampen, Radio und Fernseher schalten sich bei Abwesenheit nach den üblichen Gewohnheiten der Bewohner ein. Und ein vernetzter Absperrhahn schaltet Wasser und Gas ab, sobald ein Sensor einen erhöhten Wasserbedarf oder ein Gasleck registriert. Dies sind nur einige Beispiele, wie uns die moderne Technik zuhause unterstützen wird.

Im Bereich der Energie lassen sich mit Smart Home-Lösungen bereits heute bei Be- und Entlüftungsanlagen, Photovoltaikanlangen und Wärmepumpen sehr niedrige Energieverbräuche realisieren. Auch bei der Benutzerfreundlichkeit der Steuerungselemente und Wartungsoptionen gibt es dank moderner Hard- und Softwarelösungen hilfreiche Verbesserungen.

Die Hausexperten der GfG Hoch-Tiefbau Gesellschaft kennen sich hier bestens aus und führen für jeden Bauherrn eine kostenfreie haustechnische Beratung durch. Da jede Familie unterschiedliche Gewohnheiten, Tagesabläufe und Anforderungen an das Wohnen stellt, münden die Ergebnisse der Beratung in ein individuelles Energie- bzw. Haustechnikkonzept. Dieser Leitfaden wird dann Bestandteil der Planung und Bauausführung.

Informationen zur Smart Home-Technologie erhalten Sie bei der GfG Hoch-Tief-Bau GmbH & Co. KG, Lohekamp 4, 24558 Henstedt Ulzburg, Telefon 04193 - 88900, per E-Mail an die Adresse info(at)gfg24.de oder im Internet auf www.gfg24.de





Von der Grundstücksplanung über die Finanzierung, die Planung und die Bauphase bis zur Schlüsselübergabe werden alle Bereiche des Hausbaus von der GfG abgedeckt.



Unsere Architekten und Ingenieure erarbeiten mit Ihnen zusammen Ihre individuellen Vorstellungen im Bereich der Grundstücksplanung, der Gebäudearchitektur und des Platz-, Straßen- und Wegebaus Ihres Bauvorhabens. Ob postmodern oder der klassisch gediegene Landhausstil, die GfG erschließt Ihnen alle Wege.

GfG Hoch-Tief-Bau GmbH& Co. KG

GfG Hoch-Tief-Bau GmbH & Co. KG

Norbert Lüneburg

Lohekamp 4

24558 Henstedt-Ulzburg

info(at)gfg24.de

0419388900

http://www.gfg24.de



Firma: GfG Hoch-Tief-Bau GmbH& Co. KG

Ansprechpartner: Norbert Lüneburg

Stadt: Henstedt-Ulzburg

