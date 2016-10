Das deutsche Lotto zukunftssicher gestalten / Deutscher Lottoverband appelliert an die Bundesländer, den Glücksspielstaatsvertrag umfassend zu reformieren

(ots) - Auf ihrer Jahreskonferenz am 26.-28. Oktober

wollen die Länderchefs auch über Änderungen am bestehenden

Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) beraten. Der Deutsche Lottoverband

(DLV) appelliert an die Ministerpräsidenten, neben dem

Sportwetten-Chaos ein weiteres gravierendes Problem der deutschen

Glücksspielregulierung anzugehen: die existenzbedrohende

Benachteiligung der traditionellen unabhängigen Lotterievermittlung

gegenüber Annahmestellen und dem Eigenvertrieb der staatlichen

Lottogesellschaften.



Die unabhängige Lotterievermittlung hat traditionell eine wichtige

Funktion bei der Kanalisierung der Spieler hin zu

suchtungefährlicheren Glücksspielen. Vor 2008 haben unabhängige

Lotterievermittler noch jährlich bis zu eine Milliarde Euro Einnahmen

für die Länder generiert, 2015 waren es infolge der

unverhältnismäßigen Auflagen des GlüStV nur noch rund 200 Millionen.

Durch die restriktiven Regelungen des GlüStV sind den Bundesländern

somit seit 2008 insgesamt Einnahmen in Höhe von rund 15 Milliarden

Euro netto entgangen (Steuern und Zweckerträge).



Die Diskriminierung der unabhängigen Lotterievermittlung droht

rechtlich zu eskalieren und könnte letztendlich sogar das

Lotterieveranstaltungsmonopol gefährden. Die EU-Kommission fordert

schon lange von Deutschland eine kohärente Glücksspielregulierung

über alle Bereiche sowie einen fairen Wettbewerb. Vermutlich wird die

Kommission noch in diesem Jahr ein Vertragsverletzungsverfahren

einleiten, wenn nicht ein deutliches Signal aus Deutschland kommt,

dass die Bundesländer eine Gesamtkohärenz im Glücksspielwesen

anstreben.



"Das Spannungsverhältnis zwischen Lotterieveranstaltern und

-vermittlern muss dringend gelöst werden", so Norman Faber, Präsident

des DLV. "Die Länder müssen den fairen Wettbewerb - gleiche

Provisionierung für den Online-Eigenvertrieb der



Lotteriegesellschaften und für unabhängige Vermittler - gesetzlich

und europarechtskonform regeln. Ansonsten ist es nur eine Frage der

Zeit, bis das Lotterieveranstaltungsmonopol der Länder fallen wird.

Das liegt nicht im Interesse unseres Verbandes und seiner

Mitgliedsunternehmen."



Der Deutsche Lottoverband ist der Zusammenschluss der großen

gewerblichen Spielvermittler in Deutschland. Der Verband setzt sich

aktiv und konstruktiv für eine umfassend neue Lotterie-Regulierung

ein, die ein faires Miteinander von staatlichen und

privatwirtschaftlichen Anbietern ermöglicht, den Bedürfnissen einer

modernen und digitalen Gesellschaft gerecht wird und die Marke

"Lotto" hierzulande und im internationalen Wettbewerb stärkt.







