Altersvorsorge: Deutschland braucht dringend Reformen

Deutschland liegt im Vergleich der Altersvorsorgesysteme in 27

ausgesuchten Ländern auf dem 12. Platz. Spitzenreiter bleibt

Dänemark, gefolgt von den Niederlanden und Australien. Die

Schlusslichter im Ranking sind Indien, Japan und Argentinien. Zu

diesem Ergebnis kommt der heute veröffentlichte "Melbourne Mercer

Global Pension Index 2016". Dieser wurde vom Beratungsunternehmen

Mercer bereits zum achten Mal in Kooperation mit dem Australian

Centre for Financial Studies erstellt.



Die Studie untersucht und bewertet die Altersvorsorge

verschiedener Länder hinsichtlich ihrer Angemessenheit,

Nachhaltigkeit und Integrität. Dabei wurden neben den staatlichen

Rentensystemen und der betrieblichen Altersversorgung auch private

Vorsorgemaßnahmen berücksichtigt. In diesem Jahr hat sich der Index

vor allem mit den Auswirkungen der raschen Alterung der Bevölkerung

sowie mit der Frage befasst, inwieweit die Rentensysteme der

einzelnen Länder auf den damit einhergehenden, beträchtlichen

finanziellen Druck vorbereitet sind.



Dänemark hat sich den Spitzenplatz erneut unter anderem durch die

solide Finanzierung, das hohe Vermögens- und Beitragsniveau sowie ein

gut reguliertes privates Vorsorgesystem gesichert (80.5 von 100

möglichen Punkten).



Nachhaltigkeit: Wie lässt sich Deutschlands Rentensystem stärken?



Mit einem Gesamtindexwert von 59.0 hat sich das deutsche

Rentensystem im Vergleich zum Vorjahr (62.0) um knapp drei Punkte

verschlechtert, vor allem verursacht durch den Rückgang der

Nettoersatzrate, d.h. die Nettorente im Verhältnis zum

Lebenseinkommen. Im Bereich "Nachhaltigkeit", der sich direkt auf die

Zukunftsfähigkeit beispielsweise in Bezug auf die Finanzierung des

Rentensystems bezieht, gab es deutliche Punktabzüge.



Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass in Deutschland nach wie vor



umfassende Reformen nötig sind, um den finanziellen Druck zu senken

und den demografischen Herausforderungen besser gerecht zu werden.

"Wir werden nicht umhinkommen, das Renteneintrittsalter in gewisser

Weise auch an die Lebenserwartung bzw. deren Steigerung zu koppeln.

Dafür ist es aber notwendig, die entsprechenden Voraussetzungen und

Anreize zu schaffen, da eine bloße Erhöhung des Renteneintrittsalters

einer versteckten Rentenkürzung gleich käme. Darüber hinaus ist es

notwendig, den eingeschlagenen Weg zur Verbreitung der betrieblichen

Altersversorgung - vor allem in kleineren und mittleren Unternehmen -

nun auch konsequent weiter zu verfolgen", erläutert Udo Müller,

Rentenexperte bei Mercer in Deutschland.



Erreicht werden kann dies durch folgende Maßnahmen:



- Anhebung der Mindestrenten für Niedriglohn-Rentner

- Weitere Erhöhung der Erwerbsquote älterer Arbeitnehmer

- Verbesserung der Kommunikation an die Leistungsempfänger

- Erhöhung der Teilnahmequoten in der betrieblichen

Altersversorgung.



"Die Bereitschaft, die notwendigen Reformen konkret in Angriff zu

nehmen und nicht einfach auf die nächste Generation zu verschieben,

ist in Deutschland derzeit größer denn je. Insbesondere die

betriebliche Vorsorge wird in Zukunft eine noch wichtigere Rolle

spielen müssen, um ein ausreichendes Rentenniveau zu gewährleisten.

Sozialpartnermodell, Opting-out, stärkere steuerliche Flankierung der

bAV und Zielrente sind Schlüsselbegriffe in der aktuellen Debatte und

spiegeln genau die Defizite wider, die unsere Studie aufzeigt", so

Udo Müller weiter.



Lebenserwartung steigt weiter an, Bevölkerungen werden immer älter



Der diesjährige Bericht enthält auch eine Projektion für den

Altersquotienten. Dieser dürfte laut David Knox, Verfasser der Studie

und Senior Partner bei Mercer, in zahlreichen Regionen die

Alarmglocken läuten lassen. "Dabei fällt der Altersquotient sehr

unterschiedlich aus: In Südafrika wird das Verhältnis zwischen

Rentnern und Menschen im erwerbsfähigen Alter im Jahr 2040

voraussichtlich bei 1:7 liegen, in Japan dagegen wahrscheinlich bei

1:1,44."



Auch für Deutschland wird ein ähnliches Ergebnis erwartet: 2040

könnten auf einen Rentner weniger als zwei Menschen im erwerbsfähigen

Alter kommen. Knox zufolge sind diese Indikatoren zwar nicht

vollständig zuverlässig, geben aber Hinweise auf Entwicklungen, die

sich auf die Nachhaltigkeit und das Vertrauen der Menschen in die

künftigen Rentenleistungen auswirken. "Indonesien ist ein

interessantes Beispiel: Der relativ geringe Altenquotient wird durch

eine vergleichsweise hohe Zahl älterer Erwerbstätiger und eine

deutliche Anhebung des Renteneintrittsalters kompensiert", erläutert

Knox.



Druck auf nationale Rentensysteme nimmt zu



"Wie auch immer die Zahlen in den kommenden 40 Jahren aussehen

werden - es ist kaum zu bezweifeln, dass die Menschen nach dem

Renteneintritt immer länger leben", fügt David Knox hinzu. Wenn sich

am tatsächlichen und am gesetzlichen Renteneintrittsalter nichts

ändere, steige der Druck auf die globalen Rentensysteme, und dies

verringere die finanzielle Absicherung der älteren Mitbürger.



Die Lebenserwartung zum Zeitpunkt der Geburt ist in den meisten

Ländern in den vergangenen 40 Jahren um 7 bis 14 Jahre gestiegen,

d.h. im Durchschnitt alle vier Jahre um ein Jahr. Diese Entwicklung

muss bei der Reform des Rentensystems berücksichtigt werden. Und was

noch wichtiger ist: Die verbleibende Lebenserwartung eines

65-Jährigen hat sich in den vergangenen Jahren ebenfalls erhöht,

wobei die Bandbreite von 1,7 Jahren in Indonesien bis 8,1 Jahren in

Singapur reicht.



Die global sinkenden Geburtenraten hätten deutlich größere

Auswirkungen als zahlreiche Regierungen und Staaten bisher angenommen

haben, so Knox. "Es ist ein dringendes politisches Gebot, dass alle

Länder - ganz gleich, wie groß sie sind und wie sie derzeit

eingestuft werden - die erforderlichen Änderungen umsetzen, damit sie

den durch die weltweite Alterung der Bevölkerung entstehenden

Herausforderungen standhalten können."



"Wir leben länger, verbringen einen größeren Teil unseres Lebens

im Ruhestand und geben als Rentner mehr aus. Also müssen wir uns gut

positionieren, um einen erfüllenden, angemessen finanzierten

Ruhestand sicherzustellen", so das Fazit von Professor Rodney Maddock

vom Australian Centre for Financial Studies.



Zur Methodik der Studie:



- Der Melbourne Mercer Global Pension Index wurde erstmalig

im Jahr 2009 mit einem Ranking für 11 Länder erstellt. Im

vergangenen Jahr wurden 25 Länder untersucht, inzwischen

umfasst der Index 27 Länder.

- Im Vergleich zum Vorjahr hat es einige Änderungen gegeben, unter

anderem eine Anpassung der Daten hinsichtlich gesunkener

Nettoersatzraten sowie die Einbeziehung von Faktoren wie

Altersarmut oder einer immer weiter steigenden

Lebenserwartung und der damit einhergehenden längeren

Rentenbezugszeit.

- Jedes Land ist auf einer Skala von 0 bis 100 bewertet. Der

Gesamtindex ist der gewichtete Durchschnittswert der drei

Sub-Indices Angemessenheit, Nachhaltigkeit und Integrität.

- Der Sub-Index Angemessenheit untersucht die derzeit

gewährten Versorgungsleistungen und einige wichtige

Gestaltungsmerkmale, wie beispielsweise Versorgungsniveau,

steuerliche Anreize, Gestaltung der Altersversorgungsmodelle,

Sparquote. Er wird als wichtigster Index mit 40 Prozent

gewichtet.

- Der Sub-Index Nachhaltigkeit untersucht anhand mehrerer

Indikatoren, ob das gegenwärtige System in Zukunft

aufrechterhalten werden kann. Bei diesem Sub-Index spielen

Faktoren wie zum Beispiel Rückdeckung, Finanzierung,

Demografie, Staatsverschuldung und flexible Arbeitszeitmodelle

für ältere Arbeitnehmer eine Rolle. Dieser Sub-Index wird mit 35

Prozent gewichtet.

- Der Sub-Index Integrität konzentriert sich auf den Bereich

der Privatvorsorge und untersucht anhand verschiedener

Indikatoren, wie "vertrauenswürdig" und beständig das

Vorsorgesystem ist. Hier spielen staatliche Aufsicht,

Governance, Risikosteuerung und Kommunikation eine entscheidende

Rolle bei der Beurteilung.Die Gewichtung liegt bei 25 Prozent.



Zur Bewertung der einzelnen Länder wurden über 40 Indikatoren für

erstrebenswerte Merkmale in allen Altersversorgungssystemen

berücksichtigt.



Die Studie wird unterstützt von der Regierung des australischen

Bundesstaates Victoria. "Mit einem starken

Finanzdienstleistungssektor und einem großen Pool an Talenten bleibt

Victoria wegweisend im Hinblick auf das Fondsmanagement, einem

zentralen Bestandteil aller Pensions- und Rentensysteme", sagt Wade

Noonan, Victorian State Minister for Industry and Employment. "Durch

unseren Future Industry Fund arbeitet die Regierung Victorias eng mit

dem Finanzdienstleistungssektor zusammen, um für eine weitere

Expansion, Investments und Beschäftigungswachstum zu sorgen."



Der vollständige Studienbericht steht auf unserer Website zum

Download zur Verfügung: http://ots.de/NMWUx



Über Mercer (www.mercer.com)



Mercer zählt mit mehr als 20.000 Mitarbeitern in 43 Ländern zu den

führenden globalen An-bietern von Dienstleistungen in den Bereichen

Talent, Health, Retirement und Investments. Die Berater von Mercer

unterstützen Unternehmen bei der Gestaltung und dem Management der

beruflichen Altersvorsorge, der Krankentagegeld- und

Unfallversicherung sowie bei der Optimierung des Human

Capital-Managements. Das Unternehmen ist überdies einer der führenden

Anbieter von Verwaltungslösungen für betriebliche Nebenleistungen.

Die Mercer-Dienstleistungen im Bereich Investments beinhalten das

Investment Consulting sowie Multi-Manager Investment-Produkte. Das

Unternehmen ist Teil der Marsh & McLennan Companies, Inc.

(www.mmc.com). Die Aktie der Muttergesellschaft ist mit dem

Ticker-Symbol MMC an den Börsen New York, Chicago und London notiert.



Mercer Deutschland (www.mercer.de)



In Deutschland ist Mercer mit über 600 Mitarbeitern unter anderem

an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Leipzig,

München und Stuttgart vertreten. Die Schwerpunkte der

Geschäftstätigkeit liegen in der Beratung von Unternehmen rund um

betriebliche Altersversorgung, Vergütung, Human Capital Strategie,

M&A und Investments, Health Management sowie Pensions Administration.







