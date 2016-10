Urlaubsziel Südtirol - Mit der Familie in den Wellnessurlaub

(firmenpresse) - Südtirol ist ein Ort, der es schafft, viele Urlaubswünsche auf einmal zu erfüllen. Die herzliche Gastfreundschaft, die köstlichen Speisen, die Kultur und die einzigartigen Naturerlebnisse tragen dazu bei, dass Ihr Urlaub unvergesslich wird. Besonders Familien kommen dabei auf ihre Kosten.



Das richtige Wohlfühlprogramm

Jeder hat bei der Auswahl des richtigen Urlaubsziels seine eigenen Vorstellungen, die erfüllt werden sollten. Einige bevorzugen Aktivitäten, die mit viel Bewegung zu tun haben oder für eine gewisse Menge an Action sorgen. Andere hingegen bevorzugen eher die entspannte Variante und entscheiden sich für einen Wellnessurlaub, der sie durchatmen lässt und für neue Energie sorgt. Südtirol ist hierfür genau der richtige Ort, ganz egal, ob Sie sich für einen Urlaub zu zwei oder für einen Urlaub mit der ganzen Familie entscheiden. Die atemberaubende Umgebung, zusammen mit dem zusätzlichen Wohlfühlprogramm, lässt sie wieder richtig durchatmen.



Wellnessspaß für die ganze Familie

Das in Südtirol gelegene Familienhotel Wellness Residence Tyrol stellt ein ausgezeichnetes Urlaubsziel dar. Begeben Sie sich mit ihrer Familie in eine Welt aus entspannenden Düften und Farben und lassen Sie sich in der einzigartigen Wellnesslandschaft verwöhnen. Diese bietet neben verschiedenen Saunen und mehreren Pools auch ein ausgezeichnetes Massage- und Beautyprogramm für die ganze Familie an. Einfach der perfekte Ort, für einen unvergesslichen Wellnessurlaub mit der ganzen Familie.







Das Familienhotel Wellness Residence Tyrol ist ein vier Sterne Hotel und zeigt sich mit Unterkünften für die ganze Familie. Das Hotel befindet sich in Naturns nähe Meran und lädt zahlreiche Familien von Jahr zu Jahr in ihre Residence ein. Dabei bietet das Hotel sowohl eine Kinderbetreuung als auch eine Babybetreuung an, die vom ausgebildeten Personal durchgeführt wird. Es wird vor allem auf die Gesundheit und auf das Wohlbefinden der Kinder und der ganzen Familie geachtet, sodass der Urlaub zu einem erholsamen Familienurlaub wird.



Familien - Wellness Residence Tyrol****

Gustav-Flora-Str.4

I-39025 Naturns bei Meran - Vinschgau

Südtirol - Italien

Tel.: +39 0473 66 70 87

Fax: +39 0473 66 60 90

info(at)tyrol.it



Familien - Wellness Residence Tyrol****

CrossOverPoint Media GmbH

Marienstraße 43

38102 Braunschweig

pressekontakt(at)crossoverpoint.de



Firma: Familien - Wellness Residence Tyrol****



