Kosten-Transparenz hilft beim Energiesparen

Verbrauchskontrolle und Händler-Überwachung

(firmenpresse) - sup.- In deutschen Haushalten rückt der Umgang mit Wärme zunehmend in den Fokus. Immer mehr Menschen achten Umfragen zufolge auf ihr Heizverhalten und interessieren sich für das Zustandekommen der Energiekosten. Hilfe bietet z. B. die Deutsche-Energieagentur (dena) mit dem Internet-Tool "Monitoring", das die eigene Verbrauchs- und Kostenkontrolle erleichtert (www.zukunft-haus.info/tools/monitoring-heizenergieverbrauch.html). Speziell für die Verbraucher von leitungsunabhängigen Energieträgern wie Heizöl oder Flüssiggas gibt es zudem als Orientierungshilfe das RAL-Gütezeichen Energiehandel. Dieses Prädikat erhalten nur Brennstoff-Lieferanten, die sich unter anderem durch eine besondere Kosten-Transparenz auszeichnen (www.guetezeichen-energiehandel.de). Tagesaktuelle Preislisten, die jederzeit einsehbar sind und ausschließlich echte Endpreise enthalten, sind Voraussetzung für die Gütezeichen-Vergabe. Obligatorisch ist auch eine neutrale Überprüfung der Zähleranlagen an den Tankfahrzeugen, um die Kunden vor falsch abgerechneten Liefermengen zu schützen.





24.10.2016

