ArKaos Pro veröffentlicht den neuen MediaMaster 5 mit MediaHub

Mit MediaMaster 5 verfolgt ArKaos auch weiterhin den bewährten Ansatz, maximale Funktionalität mit besonders intuitiver Bedienung zu verknüpfen.

(firmenpresse) - Die Bedienoberfläche ist überarbeitet worden und wirkt nicht nur moderner, sondern ist auch übersichtlicher. Der Anwender erhält nun noch mehr Informationen auf einen Blick. Die Software integriert neue Codecs inklusive 4K-Support.



In der Pro Version bietet MediaMaster 5 nun mit 36 statt zwölf Layern noch mehr Flexibilität, und mit der Auto Patch Funktion ist das Patchen jetzt noch einfacher. Dieses Plus an Flexibilität findet sich auch in der Express Version, die von acht auf zwölf Layer aufgewertet worden ist.



Mit dem Lyric Player bietet MediaMaster 5 eine Übertitelungsfunktion, die insbesondere für Theater und Opernhäuser interessant ist. Dateien im srt-Format lassen sich automatisch wiedergeben, txt-Dateien manuell triggern. Neue Flash-Texte und die Verfügbarkeit internationaler Fonts machen MediaMaster 5 und den Lyric Player weltweit einsetzbar.



Der beliebte LED Mapper unterstützt in der neuesten Version LED Mapper 3 nun auch ArtNet Unicast-Verbindungen, was den Datenverkehr verringert und die Störungsanfälligkeit reduziert. Auto-Discovery von Geräten beziehungsweise derer IP-Adressen macht das Patchen noch einfacher.



Das besondere Highlight in der neuesten Version MediaMaster 5 ist der MediaHub. Dieses innovative und intuitiv zu bedienende Tool erlaubt die Distribution von Content im Netzwerk über multiple MediaMaster 5 Server sowie die Überwachung dergleichen. MediaHub steht gerade erst am Anfang und wird laufend weiterentwickelt. Man darf auf zukünftige Features gespannt sein.



Das Upgrade von Version 4 auf Version 5 ist für MediaMaster Express und MediaMaster Pro zu einem äußerst attraktiven Preis als Upgrade-Code erhältlich. Das Upgrade gilt sowohl für die Haupt- als auch für eine eventuell vorhandene Backup-Lizenz.



Der Preis für die Vollversion erhöht sich nicht. Der Anwender erhält also erneut mehr Funktionen zum gleichen Preis.













Unternehmensinformation / Kurzprofil:

LMP

Seit der Gründung im Jahr 1980 ist LMP einer der erfolgreichsten Vertriebe für Licht- und Bühnentechnik in Deutschland. Dafür sorgen zahlreiche starke Vertriebs- und Eigenmarken. LMP ist unter anderem Exklusivvertrieb für Equipment von ROBE, Littlite, ArKaos, WORK, MILOS, LumenRadio, LSC Lighting Systems, LaseArray, Visual Productions, ENTTEC, ROCK SOLID Technologies und Capture in Deutschland. Zu den Eigenmarken zählen LITECRAFT, LITECRAFT Truss und V:LED. Außerdem ist LMP Deutschlandvertrieb für Lichtstellpulte und Zubehör der Hog 4 Serie von High End Systems sowie für LED-Weißlichtscheinwerfer von Brother, Brother & Sons.

1999 wurde die Firma LMP Pyrotechnik als eigenständiges Unternehmen innerhalb der LMP-Familie gegründet. LMP Pyrotechnik ist Exklusivimporteur für die Produkte der englischen Hersteller LeMaitre und Wells sowie Vertriebspartner starker Marken wie TBF, Galaxis, MAGIC FX und Universal Effects. Als zweiter großer Geschäftsbereich der LMP Pyrotechnik wurde seit 1999 der Dienstleistungsbereich zur Unterstützung von Shows und Tourneen aufgebaut.

