digatus software erweitert Geschäftsführungskreis

Felix Gerg steigt als Geschäftsführer bei der digatus software GmbH ein und unterstützt das bestehende Führungsduo Stefan Ostermayr und Carl-Friedrich Heintz.

Felix Gerg, Geschäftsführer, digatus software GmbH

(firmenpresse) - Der Geschäftsführerkreis der digatus software GmbH ist um ein weiteres Mitglied reicher. Felix Gerg übernimmt zum 1.10.2016 die Tätigkeiten in der Geschäftsführung und verantwortet den neu geschaffenen Bereich IoT. Seit über 15 Jahren ist Felix Gerg angesehener Experte für das Vereinfachen komplexer Prozesse, Produkte und Dienstleistungen im Umfeld innovativer digitaler Technologien. Felix Gerg ist Mitbegründer und ehrenamtliches Mitglied des Präsidiums von Connected Industry e. V., dem Verband für Digitalisierung und Vernetzung. „Die digatus software verfügt über eine exzellente Expertise und eine starke Entwicklermannschaft. Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen des rasant wachsenden Unternehmens.“ so Felix Gerg.





Über digatus it group AG

Die digatus it group AG wurde 2015 gegründet. Bestehend aus den Gesellschaften digatus it consulting GmbH, digatus software GmbH und digatus it services GmbH ist die digatus it group als Full Service IT Dienstleister tätig. Die digatus it group AG beschäftigt rund 40 qualifizierte IT-Experten aller Fachrichtungen an 2 Standorten.



Über digatus software GmbH

Das Softwaregeschäft wurde von der digatus it group AG 2016 in einer eigenen Einheit, der digatus software GmbH, gebündelt.

Als Teil der digatus it group AG baut die digatus software GmbH „state-of-the-art“-Softwarelösungen für das digitale Zeitalter. Neben der Entwicklung von individueller Software und Apps liegt ein Schwerpunkt auf der Vernetzung unterschiedlicher Technologien, Protokolle und Programme. Die digatus software GmbH hilft Unternehmen dabei, durch Schnittstellenoptimierung ihre Datentransparenz zu verbessern.



