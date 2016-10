Silberketten - Die Allrounder unter den Accessoires

Silberketten sind dezente und neutrale Eyecatcher, die sich für den Alltag und besondere Anlässe gleichermaßen eignen. Sie sind für jeden Look eine stilgerechte Wahl.

Silberketten - Immer im Trend

(firmenpresse) - Die Ketten in Silber ziehen die Blicke auf sich, ohne dass sie optisch all zu sehr ins Gewicht fallen. Sie können ganz nach Belieben mit oder ohne Anhänger getragen werden. Die trendigen Ketten mit einem dezenten Anhänger passen optimal zur Bluse, zum Pullover oder zum T-Shirt. Funkelnde Schmucksteine bis hin zu Brillanten hingegen runden die Silberkette ab und lassen sie im Handumdrehen zum stilgerechten Accessoire werden, beispielsweise in der Kombination mit einem Abendkleid. Ganz gleich, ob eine kurze oder lange Kette, ob schlicht oder extravagant, mit Silberketten wird jedes Outfit perfekt abgerundet. Silber wird immer ein Trendthema bleiben, denn bei diesem Material sind der Ausdrucksform und Extravaganz keinerlei Grenzen gesetzt.



Ketten aus Silber

Die sehr beliebten Silberketten sind im Bereich des Schmucks die Alleskönner. Sie sind modern, elegant und zeitlos schön. Obendrein können sie wunderbar kombiniert werden, was sowohl für das Outfit als auch für andere Schmuckstücke gilt. Außergewöhnlich ist beispielsweise die Kombination aus Silber und Gold, die einen speziellen Eindruck hinterlässt. Die Auswahl an Silberketten ist riesig. Dank der Weichheit des Materials lassen sich Silberketten bei der Herstellung leicht bearbeiten und es sind viele verschiedene Formen und Designs möglich. Sie sind in neutralen und ausgefallenen Varianten erhältlich, sodass jeder das passende Modell findet.



Verschiedene Silberketten - für jeden Geschmack und Typ

Echte Silberketten bestehen aus 925-er Silber, das auch als Sterlingsilber bekannt ist. Neben unterschiedlichen Kettenlängen sind zudem die Arten der Ketten verschieden. Es gibt kurze Ketten, die eng am Hals anliegen, beispielsweise Königsketten, Halsreife oder Colliers. Diese Ketten haben meist keinen Anhänger. Schlangen- und Gliederketten hingegen eignen sich sehr gut, um sie mit einem hübschen Anhänger zu verzieren, beispielsweise in der Form von Herzen, Blüten, Sternen oder Kleeblättern. Die Schmucksteine schimmern zum Teil in kräftigen Farben wie Blau, Rot oder Pink. Was die Auswahl des Anhängers angeht, bleiben keine Wünsche offen, sodass eher die Qual der Wahl besteht. Unzählige Designs stehen zur Verfügung. Kettenanhänger mit Perlen eignen sich neben klassischen Anhängern aus Metall für Silberketten ebenfalls hervorragend. Der kühle Silberglanz und das Weiß der Perlen harmonieren sehr gut miteinander. Wer einen Anhänger an seiner Kette tragen möchte, sollte jedoch eine etwas längere Kette wählen.





Welche Silberketten passen zu welchem Typ?

- Zu schlanken Menschen passen sehr kurze Silberketten.

- Wer groß ist und einen sehr schlanken Hals hat, ist mit einer kurzen, sehr eng am Hals anliegenden Kette bestens beraten.

- Keine Menschen sollten lieber längere Silberketten wählen, da die kurzen Modelle optisch stauchen. Je kleiner und auch fülliger die Figur ist, desto länger und zarter sollte die Silberkette sein. Kleine Frauen müssen schließlich damit rechnen, dass eine lange Kette optisch weitere Zentimeter raubt.

- 50 bis 60 cm lange Silberketten eignen sich für jeden Figurtyp. Mit einem Anhänger entsteht die Y-Form, die auch kleinen und kurvigen Frauen schmeichelt, denn sie streckt die Figur optisch.

Ein großer Vorteil ist, dass Silberketten zu nahezu allen Hauttönen passen, sodass hier nicht viel beachtet werden muss. Ganz besonders stehen sie hellen bis mittleren Typen.







http://www.silberketten-silberarmbaender.de



24.10.2016

Sprache: Deutsch

News-ID 1415908

Anzahl Zeichen: 3721

