Management Intelligence 2016 Konferenz

Wettbewerbsvorteile mit Hilfe exzellenter Business Intelligence sichern

(firmenpresse) - Am 15. November treffen sich Entscheider aus allen Fachbereichen, BI-Experten und Querdenker auf der Management Intelligence 2016 in Würzburg, um unter dem Motto "Lead Forward" zu diskutieren, wie man in Zeiten der digitalen Transformation mit exzellenten Controlling- & Planungslösungen vorausgeht und Wettbewerbsvorteile ausbaut.

Wer die Management Intelligence besucht, will kein Follower, sondern Leader sein. Dafür ist es unerlässlich, jetzt da anzusetzen, was in Zukunft Erfolg bringt! Leader gehen vorwärts und gestalten ihre Prozesse effektiver, schlanker und schlagkräftiger. Dabei spielen professionelle Business Intelligence-Lösungen eine immer wichtigere Rolle. Welchen Herausforderungen Unternehmen aktuell dabei begegnen und wie gut orchestrierte BI aussehen kann, stellt Marcus Pilz, Mitglied des Vorstands des TDWI e.V. in der Keynote vor.

KUKA: Kürzere Lieferzeiten mit Hilfe von Planning 4.0

Was optimierte Ansätze für Reporting und BI bewirken können, zeigt z.B. KUKA mit seiner integrierten Planung: Dank des optimierten, durchgängigen Planungsprozesses konnte nicht nur der Planungsaufwand reduziert werden, sondern u.a. Lieferzeiten verkürzt werden. Ein durchaus erfolgskritischer Aspekt für den Roboterhersteller. Doch ein neuer Prozess und ggf. neue Software verursachen meist zunächst Kosten, vor denen viele Unternehmen zurückschrecken. Dr. Justus Marquardt von der KPMG zeigt anhand einer transparenten ROI/TCO-Rechnung, dass sich das Investment durchaus lohnt.

Experten aus der BI-Branche und BI-Anwenderunternehmen sind sich einig: Tolles Event-Format

Für jeden Teilnehmer, egal aus welcher Branche und egal ob Controller, Geschäftsführer oder IT-Mitarbeiter, bietet die MI das passende Thema in unterschiedlichen Formaten wie Präsentationen, Diskussionen und Workshops. Wie die Stimmen der Teilnehmer aus dem Vorjahr ( http://go.board.com/miconf#videomi2015) bestätigen: eine äußerst gelungene Mischung. Dadurch biete die Veranstaltung einen 360°-Blick auf das Thema BI und gebe Hilfestellung bei Strategieaufbau, verbessere das Datenverständnis und helfe bei der Vermeidung von Fehlern in BI-Projekten. Andreas Wiener (reportingimpulse), der zum Thema "Storytelling with Data" auf der MI 2016 sprechen wird, rät allen zur Teilnahme, die Interesse an Networking haben und mehr über BI-Technologie erfahren möchten.

Die Management Intelligence im VCC

Die Veranstaltung findet im Vogel Convention Center in Würzburg statt, los geht es um 9:00 Uhr. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten gibt es unter www.board.com/miconf Ausgerichtet wird die Konferenz von BOARD Deutschland, Hersteller der integrierten Software für Business Intelligence (BI), Corporate Performance Management (CPM) und Predictive Analytics.

BOARD International ist ein weltweit führender Anbieter von Software zur Verbesserung der Geschäftsergebnisse durch effektivere Entscheidungsfindung. Dank der nahtlosen Verschmelzung von Business Intelligence (BI), Corporate Performance Management (CPM) und Business Analytics in einem Produkt ermöglicht BOARDs Management Intelligence-Lösung Unternehmen, eine einheitliche Sicht auf ihre Business Performance zu erreichen. Seit 1994 hat BOARD so über 3.000 Organisationen zu besserer Unternehmensleistung durch bessere Entscheidungen verholfen. BOARD verfügt über ein weltweites Netzwerk an Niederlassungen, Distributoren und lokalen Partnern.



Datum: 24.10.2016

