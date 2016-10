Fett abbauen mit Hypnose bei Dr. Elmar Basse

(firmenpresse) - Jeder hat eine Vorstellung davon, welches Gewicht er gerne hätte, sagt der Hypnosetherapeut Dr. Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg. Leider gehen Wunsch und Wirklichkeit nicht immer den gleichen Weg. Für viele bedeutet das im Lauf des Lebens, so sagt der Hypnosetherapeut Dr. Elmar Basse, die Wunschvorstellung nur noch als einen schon längst abgehakten Traum zu betrachten. Nach etlichen Abnehmversuchen droht sich bei den Betroffenen nicht selten Resignation breitzumachen. Auch wenn man um die gesundheitlichen Gefahren weiß, so erklärt der Hypnosetherapeut Dr. Elmar Basse, hat die Resignation oft ein zu großes Gewicht, nach dem Motto: "Natürlich kenne ich die gesundheitlichen Risiken, aber was soll ich denn machen, wenn ich zu viel wiege? Ich habe doch schon alles probiert."

Es ist zwar beliebt, aber nicht fair, meint Elmar Basse, den Betroffenen vorzuwerfen, sie würden sich nicht genug bemühen. Solche Urteile kommen auch meistens von Menschen, die von ihrer Anlage her schon weniger Probleme mit dem Gewicht haben. Auch wenn es oft abgeleugnet wird, gibt es eindeutig Anlagebedingungen für Übergewicht, weiß der Hypnosetherapeut Dr. Elmar Basse. Die gleiche Essensmenge wirkt sich bei verschiedenen Menschen unterschiedlich aus. Für Übergewicht besonders anfällige Anlagebedingungen zu besitzen heißt aber nicht, naturnotwendigerweise zunehmen zu müssen und nichts dagegen tun zu können, betont Elmar Basse.

Menschlich ist es verständlich und leicht nachvollziehbar, erklärt der Hypnosetherapeut Dr. Elmar Basse, dass Menschen, die ohnehin schon von ihren Anlagebedingungen her zum Übergewicht neigen, auch mehr Enttäuschungen verkraften müssen bezüglich ihres Gewichts, mehr Anstrengungen auf sich nehmen und größere Verzichtleistungen erbringen müssen, um ihr Gewicht zu halten und zu reduzieren. Daraus folgt dann nicht selten, und auch das ist menschlich sehr verständlich, häufig eine größere Resignationsneigung, denn es ist natürlich schwierig, gegen alle Widerstände und Frustrationen immer wieder die Motivation aufrechtzuerhalten.

Das zeigt sich besonders bei den Menschen, die allein oder vornehmlich auf die Kraft ihres Willens und ihrer bewussten Entscheidungen setzen. Nach dem Motto, wenn man nur wolle, dann könne man auch, ist das Scheitern nicht selten absehbar, denn dieser bewusste Wille hat oft eine kurze Halbwertzeit. Er erschöpft sich meist schneller, als positive Resultate eintreten können, die ihm wieder zu neuem Leben verhelfen.

Hilfreicher ist es laut dem Hypnosetherapeuten Dr. Elmar Basse auf die Kraft des Unbewussten zu setzen. Denn um frustrationsresistent auch gegen innere und äußere Widerstände ein Ziel verfolgen zu können, bedarf es einer starken inneren, emotionalen Kraft und nicht nur des bewussten Denkens und Wollens. Hypnose in der Praxis für Hypnose Hamburg bei Dr. Elmar Basse kann für übergewichtige Menschen ein Weg sein, tatsächlich zu ihrem Wunschgewicht zu gelangen.





Macht Erfahrung nicht oft den Unterschied? Klienten profitieren von der täglichen, intensiven Arbeit, die Dr. Elmar Basse mit Hypnose ausübt und die ihm eine große Erfahrung eingebracht hat.

In seiner Praxis für Hypnose Hamburg bietet Dr. Elmar Basse seit vielen Jahren klinische Hypnose und Hypnosetherapie an. Klinische Hypnose bei Dr. Elmar Basse kann bei einer großen Bandbreite von Anliegen helfen. Dazu zählen unter anderem die Raucherentwöhnung und die Gewichtsreduktion, aber auch die Behandlung von Ängsten und Schmerzen und vieles andere mehr. Gerne können Interessenten sich auch telefonisch oder per mail melden, um anzufragen, ob ihr Anliegen mit Hypnose bei Dr. Elmar Basse behandelt werden kann. Die Terminvereinbarung kann telefonisch erfolgen. Es steht aber auch ein Online-Terminkalender im Internet bereit, über den die Terminvereinbarung direkt elektronisch erfolgen kann.

