Zahlreiche qualifizierte Kontakte geknüpft

Automatic Systems zeigt sich mit dem Verlauf der Security sehr zufrieden

Der Stand war an allen Tagen gut besucht (Bildquelle: Klaus Schlitzer/Automatic Systems)

(firmenpresse) - Überaus zufrieden zeigten sich die Verantwortlichen von Automatic Systems im Rückblick auf die Security in Essen. "Unser Stand war an allen vier Tagen gut besucht. Wir konnten interessante Kontakte knüpfen und freuen uns auf die neuen Projekte. Das Fachpublikum konnten wir einerseits mit unserer innovativen Technik und dem hohen Sicherheitsniveau der Produkte überzeugen. Andererseits aber auch damit, dass unsere Lösungen in Belgien, der Heimat von Automatic Systems, produziert werden", fasst Stephan Stephani, Vertriebsleiter Deutschland bei Automatic Systems die Messetage zusammen.

In Bezug auf die Gebäudesicherung legte das Unternehmen den Fokus auf seine Sicherheitsschleusen und Drehsperren, während für die Freigeländesicherung Schranken, Straßensperren, Poller und Drehkreuze in den Mittelpunkt gerückt wurden. Besonders viel Aufmerksamkeit zog die Sicherheitsschleuse SlimLane auf sich. Das System zeichnet sich durch verschiedene Sicherheitsstufen aus und gewährt bei einer Buchung auch nur einer Person Zutritt. Bei gewaltsamen Öffnungsversuchen ertönt ein akustisches Signal sowie eine elektronische Meldung, woraufhin die Schleuse mechanisch verriegelt. Im Falle eines Stromausfalls öffnen die Glastüren automatisch, sodass Fluchtwege im Ernstfall frei zugänglich bleiben. Die Sperren sind in verschiedenen Breiten erhältlich, wodurch sie sich ideal in das architektonische Umfeld integrieren. Verantwortliche, die für die Freigeländesicherung zuständig sind, zeigten hingegen großes Interesse an dem Schrankenmodell ParkPlus. Diese Serie eignet sich speziell für Standorte mit hoher Frequentierung und zeichnet sich durch ein unverwechselbares rundes Gehäuse und in die Haube integrierte LED-Lichter aus. Damit trägt diese Schrankenlösung insbesondere bei Dunkelheit zur Unfallverhütung bei. Aufgrund eines leichten Austausches der Aluminiumprofile sorgen diese für Flexibilität bei der Farbgestaltung und können den Unternehmensfarben entsprechend angepasst werden. Zusätzlich punkten sie durch ihre Robustheit und Korrosionsbeständigkeit.





Automatic Systems mit Hauptsitz im belgischen Wavre ist auf die Entwicklung und Produktion von Fahrzeug-, Fußgänger- und Passagierzutrittskontrollanlagen spezialisiert. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Belgien, Frankreich, England, Spanien, Kanada, den USA und China. Im April 2015 wurde zudem ein Vertriebsbüro in Deutschland gegründet. Mit insgesamt 200.000 installierten Anlagen in 150 Ländern gehört Automatic Systems zu den weltweit führenden Unternehmen seiner Branche.

Automatic Systems S.A.

Automatic Systems S.A.

Stephan Stephani

Stadt: Unna

Telefon: +49 (0) 2303 943295





