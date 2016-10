Prominente Unterstützung

Kalle Haverland offizieller Botschafter des Fördervereins KinderLeben e.V.

Kalle Haverland (m), (li)Ester Peter, (re) Rosi Pulst

(firmenpresse) - Er ist Schauspieler, Musiker, Entertainer, Kultfigur – Kalle Haverland konnte sein künstlerisches und kreatives Talent bereits in Vorabendserien wie dem „Großstadtrevier“ oder der Erfolgsserie „GZSZ“ unter Beweis stellen. Auch in verschiedenen Werbe – oder Kinofilmen (Werner „Eiskalt“) wirkte das aus St. Pauli stammende Hamburger Urgestein mit, mimt den harten, fiesen Bösewicht, der immer einen kessen Spruch parat hat. Im realen Leben hat Kalle Haverland zwar auch immer einen kessen Spruch auf Lager, aber im Innern seiner rauen Biker-Schale besitzt er ein weiches, gütiges Herz, das für die Schwachen und Hilflosen in unserer Gesellschaft schlägt. So ruft das Multitalent als Schirmherr für „Bikers Blood For Help“ Motorradfans zum regelmäßigen Blutspenden auf, bietet Musikern und Künstlern mit verschiedenen Veranstaltungen im Langenhorner „Kult Café“ Bühne und Raum für ihr Talent und hilft Obdachlosen in Hamburg mit der Verteilung von Kleidung, Hygieneartikel oder Geldspenden.

Nun möchte Kalle Haverland als offizieller Botschafter des Fördervereins KinderLeben e.V. auch lebensverkürzend erkrankten sowie mehrfach behinderten Kindern und ihren Familien helfen. Pläne für eine gute, gemeinsame Zusammenarbeit wurden bereits geschmiedet. „Wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir Kalle Haverland für unsere Arbeit gewinnen konnten“, freut sich Ester Peter, Vorstand des Fördervereins KinderLeben e.V.

Weitere Informationen über Kalle Haverland gibt es unter www.kallehaverland.de









Am 26. Mai 2009 wurde der Förderverein KinderLeben e.V. gegründet. Ziel des Vereins ist die individuelle Begleitung und Beratung lebensverkürzend, schwerstkranker und/oder mehrfach behinderter Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener (0 bis 27 Jahre), ihrer Geschwister sowie ihrer Eltern und nahestehender Angehöriger mittels materieller, finanzieller und psychosozialer Versorgungsangebote.

Die betroffenen Familien erhalten u.a. Hilfe durch die Beschaffung lebensnotwendiger medizinischer Geräte, durch die Finanzierung wichtiger Therapien (wenn öffentliche Gelder nicht reichen) oder z.B. in Form eines Zuschusses für eine würdevolle Bestattung ihres verstorbenen Kindes.

Die Tätigkeit des Vereins dient ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§51 ff AO.



Förderverein KinderLeben e.V.

Förderverein KinderLeben e.V.

24.10.2016

Firma: Förderverein KinderLeben e.V.

