Erste Hörgeräte gewinnen „Goldene Concha“

Während der größten europäischen Hörgerätemesse EUHA wurde erstmalig die „Goldene Concha“ für Hörgeräte verliehen. Mit diesem Preis zeichnet die Jury aus allen am Markt verfügbaren Hörgeräten ihre besten Modelle in verschiedenen Kategorien aus. Zu den Preisträgern gehören Hörgeräte der Marken ReSound, Oticon, Phonak und Starkey.

GN Hearing Geschäftsführer Bernd von Polheim und IAS Geschäftsführer Jürgen Leisten mit dem Preis

(firmenpresse) - Mit etwa 2000 verschiedenen Modellen ist die Vielfalt auf dem Markt für Hörgeräte groß. Aus diesem breiten Angebot wählte eine Jury, bestehend aus Inhabern und Mitarbeitern von herstellerunabhängigen inhabergeführten Fachgeschäften, ihre besten Hörgeräte-Modelle aus. „Die große Praxisnähe und Erfahrung unserer Mitglieder inspirierten uns zu diesem Preis“ so Jürgen Leisten, Geschäftsführer der initiierenden Einkaufsgemeinschaft für Hörgeräteakustiker IAS.



Weil es ganz unterschiedliche Ansprüche der Hörgeräteträger an Leistung und Art von Hörgeräten gibt, wird der Preis in dafür relevanten Kategorien verliehen. Hierzu zählen „Hinter-dem-Ohr-Hörgerät (HdO)“, „Im-Ohr-Hörgerät (IdO)“, „Empfänger-im Gehörgang-Hörgerät (RIC)“, „Power-Hörgerät“, „Kinder-Hörgerät“ und „Hörgeräte-Produkt-Familie“.



Die Gewinner 2016 sind ReSound LiNX² in den Kategorien HdO und Produkt-Familie, Starkey Z Series in der Kategorie IdO, Oticon Opn mini in der Kategorie RIC, Phonak Naida in der Kategorie Power und Phonak Sky in der Kategorie Kinder. Der Sonderpreis für den besten Hersteller geht an Starkey.



Thomas Müller, Mitglied der IAS und Deutschlands Hörgeräte-Akustiker des Jahres 2016: „Mit der Goldenen Concha wollen wir in jedem Jahr die Produkte auszeichnen, die sich in der Praxis bei der Verbesserung des Hörens besonders bewährt haben. Die Herstellerunabhängigkeit und Praxiserfahrung aller Mitglieder spielen hierbei eine bedeutende Rolle. Den Gewinnern in diesem Jahr möchte ich herzlich gratulieren.“



Alle Preisträger wurden auf der größten europäischen Hörgerätemesse EUHA, die in diesem Jahr in Hannover stattfand, ausgezeichnet.







http://www.goldene-concha.de



Die 2015 gegründete Individual Akustiker Service GmbH (IAS) ist eine Servicegesellschaft für inhabergeführte Hörakustikbetriebe.

Mobil: 0157.5370.5415, Tel.: 0 2832 129 70 82



Individual Akustiker Service GmbH, Grünstr. 23, D-47625 Kevelaer, E-Mail: kontakt(ät)individualakustiker.de,

Mobil: 0157.5370.5415, Tel.: 0 2832 129 70 82

Pressekontakt: Jürgen Leisten, Tel: 02832 1297082, Mobil: 0157 53705415, eMail: juergen.leisten(at)individualakustiker.de, www.individualakustiker.de

Kommentare zur Pressemitteilung