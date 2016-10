Edifier RAVE MP700: Music to go, anywhere. Everywhere

Edifier zeigt mit dem RAVE MP700 allen Musik-Enthusiasten und Design-Liebhabern, wie exzellenter Sound für unterwegs klingen muss!

Edifier RAVE MP700

(firmenpresse) - Bremen, 24. Oktober 2016, In Sachen Qualität geht Edifier beim RAVE MP700 keine Kompromisse ein! Zwei 19 mm Hochtöner, zwei 70 mm Tiefmitteltöner und drei passive Bass-Membranen sorgen für einen glasklaren, kraftvollen Klang und Musikgenuss auf höchstem Niveau. Modernste aptX- und NFC-Technologie garantieren dabei eine verlustfreie Übertragung sowie maximalen Komfort.



Ob nun zu Hause oder unterwegs, mit bis zu 8 Stunden Wiedergabezeit ist der Lautsprecher für einen aktiven Lebensstil bestens gewappnet und macht in der heimischen Küche eine ebenso gute Figur, wie beim Sport oder auf Open-air Partys. Dank des integrierten Bluetooth-Moduls und der 3,5mm Klinkebuchse bietet das RAVE MP700 jede Menge Flexibilität und kann sogar als Ladestation für andere Mobil-Geräte verwendet werden.



Sein elegantes schwarzes Äußeres mit Gitter-Design macht das RAVE MP700 zu einem echten Hingucker und ideal für stilbewusste Musikfreunde. Die hochwertige Verarbeitung und Aluminium-Oberflächen sorgen für die nötige Widerstandsfähigkeit und unterstreichen die Wertigkeit dieses luxuriösen Bluetooth Lautsprechers.





Features



Schwarzer Premium Lautsprecher mit elegantem Gitter-Design

Musikgenuss auf höchstem Niveau, egal ob zu Hause oder Outdoor

Der 70 mm Tiefmitteltöner und der 19 mm Hochtöner sorgen gemeinsam mit drei passiven Bass-Membranen für kraftvollen und klaren Sound

Unterstützt NFC

aptX Protokoll für verlustfreie Musikübertragung

Digital Signal Processing und Dynamic Range Control

Lithium-Ionen Akku mit einer Laufzeit von bis zu 8 Stunden

Integriertes Bluetooth 4.0 Modul





Technische Daten



Ausgangsleistung: RMS 8 Wx2 (Hochtöner) + 10Wx2 (Tiefmitteltöner)

Rauschabstand: ? 85 dBA

Frequenzbereich: 80 Hz-20 KHz (±3 dB)

Eingangsempfindlichkeit: 800 ± 50 mV

Eingänge: AUX/Bluetooth

Tiefmitteltöner: 70 mm (2 ¾ inch)

Hochtöner: 19 mm

Maße: 294x170x67 mm







UVP und Verfügbarkeit



Das Edifier Rave MP700 ist ab sofort zu einer UVP von 299,00 Euro im Handel erhältlich











Edifier ist Anbieter hochwertiger Lautsprechersysteme, die sich durch State-of-the-Art-Design und außergewöhnlichen Klang auszeichnen. Das Unternehmen wurde 1996 in Peking, China gegründet, und ist im chinesischen Markt seit vielen Jahren Marktführer. Zahlreiche Auszeichnungen, wie der CES Innovation Design and Engineering Award 2008 und 2010, der Red Dot Design Award 2009 und 2010, sowie iF Design Award 2008, 2011 und 2014 unterstreichen Edifiers Position als führender Anbieter von multimedialen Soundsystemen. Edifier verfügt über modernste Produktionszentren in Peking und im Song Shan Lake Industrial Park in der Nähe von Shenzhen. Die vielfach ausgezeichneten und prämierten Produkte werden mittlerweile in mehr als 60 Ländern verkauft. Das internationale Geschäft wird über Hong Kong abgewickelt. Weltweit beschäftigt Edifier mehr als 3.000 Mitarbeiter.



