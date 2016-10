callas software lädt zum VIP-Event für Print & Publishing

(firmenpresse) - Berlin, 24. Oktober 2016 - callas software veranstaltet vom 7. bis 9. November 2016 gemeinsam mit axaio und Four Pees in Berlin ein VIP-Event für Print & Publishing. Teilnehmer erhalten während der ersten beiden Tage detailliertes Wissen über Produkte wie pdfToolbox, pdfaPilot und pdfChip. Zusätzlich finden am 9. November erstmals Intensivtrainings zu konkreten Fragestellungen statt, die die Teilnehmer festlegen können. callas software wird während der Veranstaltung auch die neuen Versionen von pdfToolbox und pdfChip vorstellen, die Anfang November 2016 veröffentlicht werden.

Die Veranstaltung ist eine Zusammenführung des früheren axaio und callas VIP-Events und des Partner-Events von Four Pees. Im Laufe der Zeit haben sich diese zu einer beliebten Anlaufstelle für Reseller, Integratoren und Endkunden entwickelt, die Hands-on Trainings und fundiertes Wissen über Produkte der drei Unternehmen erhalten möchten. Die Agenda mit tiefgreifenden Präsentationen adressiert vor allem technisch versierte Anwender. So werden beispielsweise die speziellen Funktionen für den Großformatdruck von pdfToolbox vorgestellt und die Nutzungsmöglichkeiten von Variablen innerhalb der mächtigen PDF-Applikation. In weiteren Sessions verraten die callas-Experten Tipps und Tricks bei der Anwendungsentwicklung mit dem PDF-Erstellungswerkzeug pdfChip und die Funktionsweise des mit der neuen Version integrierten InDesign-Vorlagen-Generators. Neben den Vorträgen haben die Teilnehmer ausreichend Gelegenheit, sich mit anderen Teilnehmern oder den Gastgebern auszutauschen.

In diesem Jahr ist das VIP-Event um einen Tag, den 9. November, verlängert, an dem individuelle Trainings stattfinden. Dazu sind die Teilnehmer aufgefordert, ihre Wünsche im Vorfeld der Veranstaltung mitzuteilen.

Weitere Informationen und Anmeldung: https://en.xing-events.com/vip2016.html





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.callassoftware.com



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über callas software



callas software bietet einfache Möglichkeiten, um komplexe Herausforderungen im PDF-Umfeld zu bewältigen. Als Innovator von Verfahren entwickelt und vermarktet callas software PDF-Technologien für das Publishing, Prepress, den Dokumentenaustausch und die Dokumentenarchivierung.

callas software unterstützt Agenturen, Verlage und Druckereien darin, ihre Aufgabenstellungen zu lösen, indem es Software zum Prüfen, Korrigieren und Wiederverwenden von PDF-Dateien für die Produktion von Druckvorlagen und das elektronische Publizieren bereitstellt.

Unternehmen und Behörden aus aller Welt vertrauen den zukunftssicheren und vollständig PDF/A-konformen Archivierungslösungen von callas software.



Darüber hinaus ist die Technologie von callas software auch als Programmierbibliothek (SDK) für Entwickler erhältlich, die PDFs optimieren, validieren und korrigieren müssen. Software-Anbieter wie Adobe®, Kodak®, Quark®, Xerox® und viele andere haben verstanden, welche Qualität und Flexibilität die callas-Werkzeuge bieten, und haben sie in ihre eigenen Lösungen integriert.



callas software unterstützt aktiv internationale Standards und beteiligt sich aktiv in ISO, CIP4, der European Color Initiative (ECI), der PDF Association, AIIM, BITKOM und der Ghent PDF Workgroup. Darüber hinaus ist callas software Gründungsmitglied der PDF Association und engagiert sich von Anfang an im Vorstand des internationalen Verbandes.

Der Firmensitz des Unternehmens befindet sich in Berlin. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.callassoftware.com.

Dies ist eine Pressemitteilung von

callas software GmbH

PresseKontakt / Agentur:

good news! GmbH

Nicole Körber

Kolberger Straße 36

23617 Stockelsdorf

nicole(at)goodnews.de

+49 451 88199-12

http://www.goodnews.de



Datum: 24.10.2016 - 12:45

Sprache: Deutsch

News-ID 1415942

Anzahl Zeichen: 1982

Kontakt-Informationen:

Firma: callas software GmbH

Ansprechpartner: Dietrich von Seggern

Stadt: Berlin

Telefon: +49 30 4439031-0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 33 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung