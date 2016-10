Expert System erweitert sein Angebot für die Finanz- und Versicherungsbranche

Durch Verfahren der künstlichen Intelligenz automatisiert Cogito operative Prozesse und steigert so die Effizienz bei Versicherungsunternehmen und Banken

(firmenpresse) - Heidelberg, 24. Oktober 2016 - Expert System (EXSY.MI), ein führender Anbieter von kognitiven Technologien zur effizienten Verarbeitung von unstrukturierten Informationen, hat seine Lösung Cogito für die Optimierung im Schadenmanagementprozess für Versicherungen erweitert.

Basierend auf der Fähigkeit, die Bedeutung von Texten zu verstehen, kann Cogito die Effizienz zur Generierung von Wissen und die Wechselwirkung verschiedener Informationen untereinander steigern. Zugriff und Nutzung von Informationen in Echtzeit wird bei größtmöglicher Genauigkeit ermöglicht. In der Versicherungsbranche beispielsweise automatisiert und vereinfacht Cogito das Schadenmanagement und reduziert den Einsatz von Ressourcen für die Regulierung von Schäden.

Cogito bietet eine Reihe von Vorteilen, wie die Reduzierung von Fehleranfälligkeit und Bearbeitungszeiten sowie eine höhere Verlässlichkeit bei der Einhaltung von Terminen und eine Steigerung der Kundenzufriedenheit, wodurch die Gesamtqualität der Kundenbeziehungen verbessert wird:

-Erhöhte Effizienz: Die automatische Extraktion der für die Sachbearbeiter relevanten Informationen beschleunigt die Bearbeitung von Anträgen.

-Einfache Integration in vorhandene Prozesse: Cogito automatisiert die Antragsbearbeitung - von der Informationssammlung aus den Anträgen und dazugehörigen Dokumenten bis hin zur Abgleichung dieser Daten mit den Versicherungsleistungen im Kundendatenbestand.

-Effizienter Entscheidungsfindungsprozess: Schnellere und akkuratere Antworten als Resultat einer automatischen Antragsbearbeitung verringern den Arbeitsaufwand aller Beteiligten.

-Stets aktuelle Informationen: Cogito unterstützt Versicherungen dabei, mögliche Konflikte bei der Bearbeitung von verschiedenen Leistungen zu minimieren.

Kunden wie Credit Agricole, INGDirect und Unicredit vertrauen bereits auf Cogito von Expert System.

Zitat:

"Ansprüche und Supportanfragen sowie alle Daten im Zusammenhang mit Kundenkontakt und -interaktionen gehören zu den strategisch wichtigsten Faktoren für die Wettbewerbsfähigkeit von Banken und Versicherungen", so Stefan Geißler, Geschäftsführer Expert System Deutschland. "Unsere Lösungen revolutionieren die Verwaltung dieser wertvollen Informationsressourcen, wodurch das Niveau des Kundenservices verbessert und das Monitoring geschäftsentscheidender Aspekte des Entscheidungsfindungsprozesses sowie rechtzeitige Maßnahmen zur Qualitätssteigerung ermöglicht werden."





Über Expert System

Expert System ist ein führender Anbieter multilingualer Technologien für Cognitive Computing zur effizienten Analyse von Textinhalten sowie unstrukturierten und strukturierten Daten. Die hohe Leistungsfähigkeit der Softwarelösungen basiert auf Cogito, einer patentierten, multilingualen, semantischen Technologie. Cogito nutzt die Verfahren der Künstlichen Intelligenz bei der Simulation von menschlichen Fähigkeiten im Textverstehen (Semantik) kombiniert mit Verfahren des Maschinellen Lernens (Deep Learning).

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Modena, Italien, hat zahlreiche Niederlassungen in Europa sowie in den USA und Kanada. Expert System unterstützt Kunden weltweit u. a. in folgenden Branchen: Banken und Versicherungen, Life-Sciences- und Pharmaindustrie, Energie- und Medienwirtschaft sowie staatliche Organisationen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.expertsystem.com/de/, Blog, Linkedin, Google+ oder folgen Sie Expert System auf Twitter: (at)Expert_SystemDE

