Begegnungen am Grenzzaun und andere US-Wahlkampfeindrücke: vom ZDF-"auslandsjournal" bis zu "Markus Lanz - Amerika ungeschminkt" (FOTO)

Noch zwei Wochen bis zur US-Präsidentschaftswahl - und der

Wahlkampf, der schon jetzt Geschichte schreibt, bietet weiter

vielschichtige Einblicke in das zerrissene Amerika. Am Mittwoch, 26.

Oktober 2016, 22.15 Uhr, berichtet das ZDF-"auslandsjournal" über

"Begegnungen am Grenzzaun" und darüber, wie der Youtuber Dner

Amerikas Jugend vor der Wahl erlebt hat. Am Donnerstag, 27. Oktober

2016, 23.15 Uhr, zeigt dann Markus Lanz "Amerika ungeschminkt -

Gespräche im Land der (un)begrenzten Möglichkeiten".



In den USA leben etwa zwölf Millionen illegale Einwanderer aus

Mexiko. Da sie keine US-Papiere haben, können sie nicht nach Mexiko

zurückreisen. Der Friendship-Park am Grenzzaun zwischen San Diego und

Tijuana ist der einzige Ort, an dem sie ihre Verwandten und Freunde

treffen können. Zu besonderen Anlässen, wie zum Beispiel am

Children's Day, wird der Grenzzaun sogar ganz geöffnet. Ines Trams,

Korrespondentin im ZDF-Studio Washington, berichtet im

"auslandsjournal" über diese Begegnungen am Grenzzaun.



Um die Stimmung der Jugendlichen vor der Wahl zu ergründen, ist

YouTube-Star Dner für das ZDF durch die USA gereist. Im

"auslandsjournal" mit Moderatorin Antje Pieper ist zu sehen, wie er

Farmer-Boys in Kansas besucht, die für Trump stimmen wollen, wie er

beim Burning-Man-Festival in Nevada Liberale trifft, die für Clinton

sind, und wie er einer Generation begegnet, die mit beiden Kandidaten

überhaupt nichts anfangen kann. Die gesamte 45-minütige Dokumentation

"Like or Dislike - Yotuber Dner im US-Wahlkampf" sendet das ZDF am

Mittwoch, 26. Oktober 2016, 0.45 Uhr.



Am Donnerstag, 27. Oktober 2016, 23.15 Uhr, zeigt Markus Lanz

"Amerika ungeschminkt". Im Vorfeld der US-Wahl reiste er durch die

Staaten, um mit Amerikanern über ihre Schicksale und Erfahrungen zu

sprechen - Roadmovie und Bestandsaufnahme zugleich. Markus Lanz führt



"Gespräche im Land der (un)begrenzten Möglichkeiten" auf einer Reise,

die von New York über Baltimore und Philadelphia bis nach Houston in

Texas führt. Er stellt den Menschen auf dieser Reise Fragen, die ihr

persönliches Verhältnis zu "ihrem" Land betreffen: Welche Vision

haben sie von ihrem Amerika? Welche Werte machen das Land für den

Einzelnen aus? Und wie hat sich dieses Land in den vergangenen Wochen

und Monaten verändert? Markus Lanz trifft seine Interviewpartner in

ihrem Lebensalltag. Kwesi, der Taxifahrer aus Baltimore, kommt

genauso zu Wort wie der amerikanische Politologe Robert B. Reich, die

New Yorker Socialite und Vanderbilt-Erbin in siebter Generation

Consuelo Vanderbilt Costin, die Finanzexpertin Sandra Navidi, der

ehemalige Sniper Garett Reppenhagen, das Ex-Mittelstands-Ehepaar

David und Violet im Trailerpark von Camden und der Texaner David, für

den das offene Tragen seiner Waffe zu den verbrieften Grundrechten

Amerikas zählt.



