Joachim Knör übernimmt Leitung Key Account Management bei MEDIA BROADCAST

Neue Impulse für den Vertrieb

Logo

(firmenpresse) - Köln, 24. Oktober 2016 - MEDIA BROADCAST, Deutschlands größter Full-Service-Provider der Rundfunk- und Medienbranche, setzt neue Impulse im Vertrieb:

Zum 1. November 2016 übernimmt Joachim Knör (44) die Leitung des Key Account Managements und damit die Verantwortung für die Betreuung aller öffentlich-rechtlichen Programmanbieter und des Bereichs Event Broadcasting. Joachim Knör berichtet als Leiter Key Account Management direkt an Holger Meinzer, Chief Commercial Officer B2B bei MEDIA BROADCAST.



Der diplomierte Medienmarketing-Fachwirt kommt von ASTRA Deutschland, wo er zuletzt als Vice President Commercial Development das Geschäft in Zentral-Westeuropa steuerte. Zuvor war er dort als Vice President Networks & Distributors für die Zusammenarbeit mit Netzbetreibern und Telekommunikationsanbietern verantwortlich. Erfahrungen in der Content-Distribution sammelte Joachim Knör auch als Head of Cable Networks bei Premiere (heute: Sky).



Als neuer Leiter Key Account Management wird Joachim Knör mit seinem Team die individuelle Betreuung der Top-Accounts der MEDIA BROADCAST weiter ausbauen und dabei in engem Dialog mit den Kunden die Bereitstellung innovativer Lösungen für deren Kontributions- und Distributionsanforderungen steuern. Bernhard Schembs, der diese Aufgabe in den vergangenen Jahren verantwortete, wird gemeinsam mit Joachim Knör für einen fließenden Übergang und für Kontinuität in den langjährig gewachsenen Kundenbeziehungen sorgen.



"Mit Joachim verstärkt ein weiterer Profi das Team der MEDIA BROADCAST, der sowohl in der Welt des Broadcasting als auch der Kundenbetreuung zu Hause ist", erklärte Holger Meinzer, Chief Commercial Officer B2B der MEDIA BROADCAST. "Seine Erfahrungen und seine Vernetzung in der Branche werden zukünftig dazu beitragen, die guten Beziehungen zu unseren Großkunden weiter auszubauen. Gleichzeitig freuen wir uns, dass Bernhard Schembs seine über Jahrzehnte erworbenen Erfahrungen in den Monaten bis zu seinem wohlverdienten Ruhestand an Joachim Knör weitergeben und sich parallel dazu noch in andere aktuelle Projekte unseres Unternehmens einbringen wird."





ÜBER MEDIA BROADCAST

MEDIA BROADCAST ist Teil der freenet Group und Deutschlands größter Serviceprovider der Rundfunk- und Medienbranche. Im Kerngeschäft projektiert, errichtet und betreibt das Unternehmen national und weltweit multimediale Übertragungsplattformen für Fernsehen und Hörfunk, basierend auf modernen Sender-, Leitungs- und Satellitennetzwerken. Der Fokus liegt dabei auf terrestrischen Sendernetzen. Hier ist das Unternehmen mit über 2.000 Sendern für UKW, DAB+ und DVB-T Marktführer in Deutschland. MEDIA BROADCAST betreut rund 750 nationale und internationale Kunden: öffentlich-rechtliche und private Rundfunkveranstalter, TV- und Radio-Produktionsfirmen, Kabelnetzbetreiber, Medienanstalten sowie private Unternehmen und öffentliche Institutionen. Das Unternehmen ist Teil der freenet Group, es hat seinen Hauptsitz in Köln und mehrere Standorte in Deutschland. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website oder folgen Sie uns auf Twitter.





