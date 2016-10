Wirtschaft meets Weiterbildung: Stars und Newcomer der deutschsprachigen Rednerszene präsentieren ihre Themen

5. GSA Business Forum in Frankfurt vernetzt professionelle Referenten mit HR- und Event-Verantwortlichen

(firmenpresse) - Alle, die auf der Suche nach motivierenden und begeisternden Referenten für ihre Veranstaltungen sind, sollten sich den 10. November vormerken: Dann findet zum fünften Mal das "Business Forum" der German Speakers Association in Frankfurt statt. Ziel der Veranstaltung im Dorint Frankfurt Oberursel ist es, Vortragsreferenten und deren Einkäufer zusammenzubringen: HR-Verantwortliche, Marketing-Leiter, Kongressveranstalter, Redner- und Eventagenturen sowie alle, in deren Verantwortung die Auswahl und Buchung von Weiterbildungsmaßnahmen, Trainern und Vortragsrednern liegt.

Kataloge wälzen war gestern: Das "Business Forum" bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, an nur einem Tag 16 verschiedene Business-Speaker und GSA-Mitglieder live zu erleben und sich persönlich ein Bild von ihren Vortragsinhalten sowie deren Stil und Wirkung zu machen. Welcher Redner eignet sich besonders für einen Vertriebskongress, welches Thema spricht Frauen bei einem Kundenevent an? Antworten auf diese Fragen geben professionelle Referenten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Neben bekannten Gesichtern wie Dr. Gudrun Fey, Peter Mohr, Gaby S. Graupner und Dr. Henning Beck erwarten die Teilnehmer außerdem die "Stars von morgen" - die sechs besten des GSA Newcomer Castings.

Die Nachwuchsspeaker sorgen mit packenden Vorträgen für ein abwechslungsreiches Programm: So verrät Philip Keil, der bereits im Alter von 22 Jahren einer der jüngsten Berufspiloten Deutschlands war, mit welchen Strategien aus dem Cockpit auch im Unternehmensalltag Spitzenleistung ohne Stress möglich ist. Um Leistungspotenziale geht es auch im Vortrag von Anke Precht: Sie zeigt den Teilnehmern Wege auf, um gelassen Höchstleistung zu erbringen - ohne auszubrennen. Von Dr. Martin Wittschier erfahren die Zuhörer, wie aus einem guten Vorsatz endlich eine Tat wird; Thomas Pütter spricht über "Mitarbeiter-Begeisterung 4.0", während Alexander Müller in seinem spritzigen Vortrag "Who the F* is Goliath?" darauf eingeht, wieso Start-ups die Zukunft gehört und was größere Unternehmen vom "Silicon Valley Start-up Mindset" lernen können. Was glauben Sie: Gibt es eine Zauberformel für ein gesundes und erfülltes Leben? Gesundheitsphilosoph Marcus Lauk nimmt die Zuhörer mit auf eine Reise zu den ältesten Menschen der Welt und teilt "die Erfolgsrezepte der 100-Jährigen".

Für die Newcomer bietet das "Business Forum" nicht nur die ideale Gelegenheit, sich vor größerem Publikum zu beweisen - es gibt auch noch etwas zu gewinnen. Nach den Vorträgen wählen die Besucher ihren Favoriten unter den Neulingen, der mit dem Titel "GSA Nachwuchs-Speaker 2016" ausgezeichnet wird. Außerdem bietet ein Netzwerkabend im Anschluss an den Event die Gelegenheit, persönliche Kontakte zu knüpfen und zu vertiefen.

Weitere Informationen zum Programm sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier: http://business.germanspeakers.org/





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.germanspeakers.org



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die German Speakers Association e.V. ist der führende Berufsverband für professionelle Redner, Trainer und Coaches im deutschsprachigen Raum. Über den Dachverband Global Speakers Federation (GSF) ist die GSA mit über 5.000 Experten im Netzwerk weltweit verbunden. Sie vereint Experten der verschiedenen Sparten, die eines gemeinsam haben: die Wissensvermittlung an ein Publikum. Mit der GSA wurde ein Berufsverband für professionelle Speaker geschaffen, um von den Besten zu lernen, Ideen und Erfahrungen auszutauschen sowie dem Wert der Rede in der Gesellschaft Anerkennung zu verschaffen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

German Speakers Association e.V.

PresseKontakt / Agentur:

PS:PR Agentur für Public Relations GmbH

Petra Spiekermann

Grimmelshausenstr. 25

50996 Köln

office(at)pspr.de

0221/ 778898-0

http://www.pspr.de



Datum: 24.10.2016 - 14:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1415984

Anzahl Zeichen: 3205

Kontakt-Informationen:

Firma: German Speakers Association e.V.

Ansprechpartner: Klaus Dombrowski

Stadt: München

Telefon: +49 (0)89 21 54 872-0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 82 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung