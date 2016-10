Energiedatenmanagement visual energy 4 mit Dashboard-Designer

KBR unterstütz Planer bei Ihrer Arbeit bei der VDE 0100-801 NORM

(firmenpresse) - Vorhandene Energien so effizient wie möglich zu nutzen gewinnt für Unternehmen immer größere Bedeutung. Es gilt Energienetze gleichmäßig auszulasten, teure Lastspitzen zu vermeiden und unnötige Energiekosten zu verhindern. Gebot der Stunde ist es exakte Prognosen zu treffen, Einsparpotenziale zu erkennen und richtige Strategien zu entwickeln. Ein Energiedatenmanagement hilft dem Energieverantwortlichen diese Aufgaben zu erfüllen.

Der neue komfortable Dashboard-Designer ermöglicht Diagramme und Grafiken mit Energiedaten zu verknüpfen und diese als Webseiten anderen Personen im Unternehmen bereit zu stellen. Egal, ob eine grafische Werksübersicht mit Kennzahlen, aussagekräftige Lastgangdiagramme oder beispielsweise Verbrauchswerte von Kostenstellen, alles kann vom Anwender selbst und ohne Programmierkenntnisse erstellt werden. Mit einer auf den Anwender angepassten Übersicht können entstandene Abweichungen sofort erkannt werden.

Weiterhin wurde die Verarbeitung der Energiedaten in der Version 7 komplett auf Workflows umgestellt. Mit den individuellen Workflows kann die Datenverarbeitung noch besser organisiert werden. Neben den bereits enthaltenen Standard-Workflows zum Import, Export, Bilanzkreis-Berechnung, Tarif- und Emissionsberechnungen, können weitere individuelle Workflows z.B. spezielle Reaktion auf Abweichungen, komplexe Analysen oder "Wenn-Dann-Funktionen" durch den KBR Service oder selbst erstellt werden. Die Anwender haben jetzt selbst die Möglichkeit die Funktionalität der Software auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen zu lassen.

So können die neuen Funktionalitäten Planer bei der Umsetzung der VDE 0100-801 NORM unterstützen. Denn die 800er Gruppe befasst sich mit der Energieeffizienz und der Intelligenten Niederspannungsanlage. Die Norm umfasst 16 Maßnahmen wobei das KBR Produktportfolio 8 dieser Maßnahmen direkt unterstützt.

