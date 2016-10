Gregor Zens ist neuer Geschäftsführer von Deine-Versorger.de

Seit dem 01. Juli 2016 ist Gregor Zens neuer Geschäftsführer der Deine-Versorger.de Vergleichsportal GmbH. Der ehemalige Marketingleiter der Gelsenwasser AG blickt bereits auf 22 Jahre Erfahrung in der Energiewirtschaft zurück. Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern kümmert er sich ab sofort um den Betrieb und den Ausbau des innovativen Vergleichsportals für Energieanbieter.

(firmenpresse) - Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann und seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Duisburg begann Gregor Zens im Bereich Rechnungswesen bei der Niederrheinischen Gas- und Wasserwerke GmbH in Duisburg zu arbeiten und startete so seine Karriere im Energiegeschäft. Bereits sieben Monate nach seiner Einstellung wechselte er zum Marketing und Controlling. Dort war er unter anderem mit der Neuregelung der Konzessionsabgaben im Rahmen von Konzessionsvertragsverlängerungen und dem Aufbau von Energiehandelsaktivitäten im liberalisierten Energiemarkt für Beteiligungsunternehmen beschäftigt.



Im Mai 2000 wechselte Gregor Zens schließlich zur Gelsenwasser AG, wo er als Leiter des Marketingbereichs die Verantwortung für sämtliche Marketingmaßnahmen für Unternehmen innerhalb der Gelsenwasser-Gruppe übernahm. Zu seinen vielfältigen Aufgaben in dieser Position gehörten zum Beispiel die Konzeptionierung und Umsetzung von Kundenveranstaltungen und Events, die Neupositionierung und der Relaunch der Kundenzeitschriften „privat“ und „wir vor Ort“ sowie der Aufbau einer bundesweiten Onlinemarke im Gas- und Stromvertrieb. Weiterhin war er für den Marktauftritt neuer Vertriebsstadtwerke sowie die Entwicklung und Umsetzung einer neuen Vertriebskampagne verantwortlich.



“Ich freue mich sehr auf die spannenden Aufgaben, die mit Deine-Versorger.de auf mich zukommen. Das Portal ermöglicht einen seriösen Anbietervergleich, der genau das in sich vereint, was sowohl Verbraucher als auch Versorger brauchen: Vertrauen, Einfachheit und Fairness” - Gregor Zens



Dank seiner langjährigen und vielseitigen Arbeit in diesem Bereich ist Gregor Zens heute nicht nur Marketing- und Kommunikationsprofi, sondern auch Energieexperte. Die unterschiedlichen Tätigkeiten, die er im Energiebereich bereits ausgeübt hat, sorgen dafür, dass er diesen heute aus allen Blickwinkeln kennt. Damit ist er als Geschäftsführer von Deine-Versorger.de der ideale Ansprechpartner für Verbraucher und Versorger. Er kann die Bedürfnisse von Verbrauchern einschätzen und weiß genau, welche Unterstützung diese beim Anbieterwechsel benötigen. Ebenso weiß er, worauf Versorger bei der Marktpositionierung und dem Vertrieb ihrer Produkte Wert legen und kann diesen dabei helfen Deine-Versorger.de für die Präsentation ihrer Marke zu nutzen.



Das Deine-Versorger.de-Team heißt Gregor Zens als Geschäftsführer herzlich willkommen und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit!







Deine-Versorger.de ist ein Vergleichsportal für Gas-, Strom- und Ökostromanbieter, das ausschließlich empfehlenswerte Tarife von sorgfältig geprüften Versorgern listet. Es ermöglicht Verbrauchern einen einfachen und risikofreien Tarifvergleich sowie einen schnellen und unkomplizierten Wechsel direkt über die Plattform. Bevor ein Versorger in das Verzeichnis aufgenommen wird, stellt das Deine-Versorger.de-Team sicher, dass dieser in allen Bereichen dem strengen Regelwerk der Plattform genügt. Nur, wenn dies der Fall ist, wird er aufgenommen und erscheint bei der Tarifsuche als Vorschlag für den Verbraucher. Dank dieser Vorgehensweise ist es möglich, den Tarifvergleich und den Wechsel besonders einfach zu halten: Bis auf die separate Anzeige von Ökotarifen gibt es beim Tarifvergleich keine Filterfunktionen. Dies ist nicht nötig, da durch die intensive Prüfung der Versorger alle Punkte, die in marktführenden Preisvergleichsrechnern zusätzlich ausgewählt werden müssen, bereits abgedeckt sind.

Deine-Versorger.de Vergleichsportal GmbH

Deine-Versorger.de Vergleichsportal GmbH

Frauke Bindig

Lambertusplatz 6

44575 Castrop-Rauxel

02305 9776-127



presse(at)deine-versorger.de

Deine-Versorger.de Vergleichsportal GmbH

Frauke Bindig

Lambertusplatz 6

44575 Castrop-Rauxel

02305 9776-127



presse(at)deine-versorger.de

