KBR auf der SPS IPC Drives in Nürnberg

(firmenpresse) - Treffen Sie vom 22. - 24.11.2016 die Automatisierungsanbieter aus aller Welt in Nürnberg. Informieren Sie sich hier über Produkte, Innovationen und Trends der Branche.

Auch wir präsentieren auf der SPS IPC Drives unsere Produkte und Dienstleistungen. Seien Sie gespannt auf unsere praxisnahen Lösungen. Sie erfahren an unserem Stand wie Sie in Ihrem Unternehmen durch den Einsatz unserer Produkte Energiekosten nachhaltig senken, Blindstrom kompensieren, die Netzqualität verbessern, Lastspitzen reduzieren, Energie-Transparenz schaffen, oder ein Energiedatenmanagement für mehr Effizienz und ISO 50001 einführen.

Besuchen Sie uns auf der SPS IPC Drive 2016 in Nürnberg, Halle 3a, Stand 269.

Vereinbaren Sie einen Gesprächstermin zur Messe und bestellen Sie Ihr persönliches Messeticket unter info(at)kbr.de.

Wir freuen uns auf Sie!





Mehr Flexibilität: KBR bietet mehr als nur eine Anzahl von Einzelkomponenten. Vielmehr bildet unser gesamtes Produktspektrum ein in sich stimmiges System. Dabei stellen wir sicher, dass sich Ihre Anforderungen schnell und einfach umsetzen lassen. Erweitert oder verändert sich die Topologie des Energieversorgungsnetzes kann unser System aufgrund seiner Modularität ohne große Probleme an die neue Situation angepasst werden. Wir haben Produkte und Lösungen für ein zeitgemäßes Energiemanagement aus einer Hand, getreu unserem Leit-Motto "One System. Best Solutions".

