Move24 Group schließt Serie B Runde und erhält Finanzierung in Höhe von 13 Millionen Euro

(ots) - innogy SE beteiligt sich erstmals an Move24,

weitere bestehende Finanzinvestoren setzen Beteiligung fort //

Frisches Kapital ermöglicht Entwicklung von Move24 zum

Komplettanbieter für Umzugsdienstleistungen



Der Umzugsdienstleister Move24 Group ("Move24") hat seine Serie B

Finanzierung in Höhe von 13 Millionen Euro abgeschlossen. In dieser

Serie B Runde beteiligt sich erstmals auch innogy SE am

Umzugs-Startup. Daneben führen die Bestandsinvestoren Holtzbrinck

Ventures, DN Capital, Piton Capital und Cherry Ventures die

Finanzierungsrunde an.



Mit der jüngsten Finanzierung stärkt Move24 seine Position als

führender Komplettanbieter für Umzugsdienstleistungen. Das

Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin will mit dem frischen Kapital

seine Marktführerschaft in Zentral und Westeuropa ausbauen.

Insbesondere das Serviceangebot soll weiter verbessert werden.



Neben der Entwicklung eines Algorithmus zur Optimierung der

Umzugsrouten wird Move24 vor allem in Technologie-Lösungen für Kunden

investieren, um so in Zukunft den gesamten Umzug mit einem Klick zu

ermöglichen. Move24 konzentriert sich dabei weiterhin auf die zehn

europäischen Länder, in denen der Service aktuell angeboten wird.



Ante Krsanac, Co-CEO von Move24: "Wir freuen uns sehr über das

Vertrauen unserer bestehenden Investoren und sind stolz darauf, mit

innogy sowohl einen weiteren Investor im Gesellschafterkreis zu

begrüßen, als auch einen Partner für eine operative Kooperation zu

gewinnen."



Anton Rummel, Co-CEO von Move24: "Die Zusammenarbeit mit innogy

ist für uns ein wichtiger Schritt in die Zukunft. Erstmals kann

Move24 dem Kunden so das komplette Spektrum an Services bieten, die

bisher aufwendig einzeln erledigt werden mussten."



Matthias Engel, Geschäftsführer der innogy Corporate Ventures

GmbH: "Move24 ist ein vielversprechendes Startup im Online-Umfeld mit



starken Partnern und großen Wachstumschancen und somit ein wichtiges

Investment in unserem Portfolio."



Der Umzugsdienstleister treibt die weitere Entwicklung voran, um

sich als Komplettanbieter für die Verlegung des Lebensmittelpunkts

aufzustellen. innogy unterstützt die innovative Berliner Firma dabei

mit dem Know-how und der Erfahrung eines etablierten, europäischen

Energieunternehmens.



Über Move24 Group



Move24 Group ist ein Umzugsdienstleister mit Hauptsitz in Berlin,

der in 10 europäischen Ländern aktiv ist. Dabei übernimmt Move24 alle

Dienste zur Durchführung des Umzugs: von der Planung und Buchung über

den Umzug bis zur Abrechnung. Bei der Durchführung der Umzüge setzt

das Unternehmen auf technologisch- und prozessual integrierte, lokale

Partnerunternehmen. Durch die Bündelung und intelligente Kombination

von Umzugsaufträgen reduziert Move24 Leerfahrten und nicht genutztes

Transportvolumen, kann somit Effizienzvorteile heben und schließlich

sowohl für Endkonsumenten als auch lokale Partner einen ökonomischen

Vorteil generieren.



Move24 Group wird von Ante Krsanac und Anton Rummel als Co-CEOs

geführt. Das Unternehmen wurde maßgeblich durch Philipp Magin, Ronny

Lange und Sebastian Moser (Gründer Quandoo) sowie den

Finanzinvestoren Holtzbrinck Ventures, DN Capital, Cherry Ventures

und Piton Capital finanziert. Seit Oktober 2016 befindet sich mit

innogy SE zudem ein operativer Partner im Gesellschafterkreis.



Weitere Informationen unter www.move24.de



Über innogy SE



Die innogy SE ist ein etabliertes europäisches Energieunternehmen.

Mit seinen drei Geschäftsfeldern Netz & Infrastruktur, Vertrieb und

Erneuerbare Energien adressiert es die Anforderungen einer modernen

dekarbonisierten, dezentralen und digitalen Energiewelt. Im Zentrum

der Aktivitäten von innogy steht, bestehenden und potenziellen Kunden

innovative und nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anzubieten,

mit denen sie Energie effizienter nutzen und ihre Lebensqualität

steigern können. Die wichtigsten Märkte sind Deutschland,

Großbritannien, die Niederlande und Belgien sowie einige Länder in

Zentralost- und Südosteuropa, insbesondere Tschechien, Ungarn und

Polen. Bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist das

Unternehmen auch außerhalb dieser Regionen aktiv, z.B. in Spanien und

Italien. innogy ist eine Tochtergesellschaft der RWE AG und ist am 1.

April 2016 operativ an den Start gegangen. Der Markenname innogy ist

eine Symbiose aus den Begriffen Innovation, Energy und Technology.



Weitere Informationen unter www.innogy.com







