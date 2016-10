Endlich: Eine Uhr aus der Schweiz mit lebenslanger Garantie für weniger als 100 EURO!

(firmenpresse) - Rüthi /St. Gallen, 22. Oktober 2016. "Giacomo Cortes" ist der neue Trend in der Uhrenindustrie der Schweiz.

Die junge Uhrenfirma Bernecker Uhren Werke, eine Tochter der BridgeWard AG aus Rüthi im St. Galler Rheintal, präsentiert Uhren mit einem frischen Design und mehr als akzeptablen Preisen, verbunden mit der weltbekannten Qualität der Schweizer Uhrenindustrie und einer lebenslangen Garantie.



"Giacomo Cortes" beginnt mit zwei Kollektionen zu jeweils sechs Modellen. Die Kollektion "Classic" mit ihren Zeitmessern, benannt nach italienischen und spanischen Städten wie Madrid, Barcelona und Rom, und die Kollektion "Sophisticate", die ab Frühjahr 2017 erhältlich sein wird, gefertigt in Handarbeit in der Appenzeller Uhren-Manufaktur der Bernecker Uhren Werke, mit viel Liebe zum Detail.



Die Modelle beider Kollektionen sind ausgestattet mit qualitativ hochwertigen Schweizer Uhrwerken der Firma Ronda und werden später bei Händlern sowie online im Giacomo Cortes Shop für Preise zwischen 169 Euro und 249 Euro erhältlich sein.



Die neue "Giacomo Cortes Classic Collection" wurde nun mit einer Kampagne auf der Kreativ-Plattform "Kickstarter" gestartet: http://kck.st/2eBcrk8



Daher ist es interessierten Kunden nun für eine kurze Zeit möglich, die Modelle der Kollektion "Classic" auf Kickstarter zu einem Einführungspreis von nur 89 Euro zu bestellen. Versand und lebenslange Garantie inbegriffen!

Für die ersten 498 Bestellungen wird die Lieferung der Uhren ausserdem rechtzeitig zu Weihnachten garantiert.



Die Macher und Manager der Bernecker Uhren Werke erwarten einen großen Erfolg ihrer mit Schweizer Uhrwerken und mit einer lebenslangen Garantie ausgestatteten jugendlich-modernen Uhren-Kollektionen.

Markus Weiler, Chef des Design-Teams, das das Label "Giacomo Cortes" entwickelt hat, sagt: "Es hat lange gedauert, bis die konservative Schweizer Uhrenindustrie in einer solch progressiven Art und Weise zielgruppenbewusst geworden ist. Unser Team vergleicht die Entwicklung moderner Uhren mit der Entwicklung der heutigen Gastronomie - leicht, frisch, nüchtern, aber mit qualitativ hochwertigen lokalen Zutaten. Rezepte, die in der Lage sind, mehr und mehr die Herzen der Kunden zu gewinnen. Weltweit."





Das Uhren-Label "Giacomo Cortes" geht zurück auf Entwürfe eines italo-hispanischen Kunstliebhabers und Gourmets. Sein Motto lautet: "Schönheit muss einfach und nüchtern sein. Alle Übertreibung schadet dem Charme und der Eleganz des Werks. "

Die Umsetzung seiner Ideen durch das Team der Bernecker Uhren Werke hat Giacomo Cortes so überzeugt, dass er ohne zu zögern dem Label seinen Namen lieh.



Die Initiatoren sind sich sicher: Mit dem modernen und jungen Label "Giacomo Cortes" hat ein neuer Trend in der Schweizer Uhrenindustrie begonnen. Jung, modern, schön und preiswert - Giacomo Cortes verbindet diese Eigenschaften mit der weltweit bekannten Qualität der Schweizer Uhrenindustrie und einer lebenslangen Garantie auf das Uhrwerk und andere Komponenten wie Glas, Gehäuse, Ziffernblatt, Zeiger und Verarbeitung.



Und auch auf andere Art und Weise sorgt das Team der Bernecker Uhren Werke für die Lebendigkeit seiner elegant-jugendlichen Uhren. Jede "Giacomo Cortes" wird mit zwei Armbändern geliefert: Ein Lederarmband mit einem Wechsel-Clip und ein so genanntes NATO-Armband für Sport und Freizeit. Eine Reihe von anderen Armbändern ist in Vorbereitung, damit sich jede "Giacomo Cortes" jedem Anlass und jeder Stimmung perfekt anpassen kann.



Modern und jugendlich sein, heisst natürlich auch, dass man "Giacomo Cortes" auf allen wichtigen sozialen Netzwerken begegnet und folgen kann. Stolze Besitzer eines "Giacomo Cortes" Zeitmessers sind jederzeit eingeladen, ihre Erfahrungen mit ihrer persönlichen "Giacomo Cortes" zu beschreiben und Bilder ihres zeitmessenden Begleiters zu veröffentlichen. Wo immer sie sind und wann immer sich ein interessantes oder schönes Motiv bietet.



Am wichtigsten für Käufer einer "Giacomo Cortes" sind mit Sicherheit aber die inneren Werte der Uhr: Alle "Giacomo Cortes" sind lebenslang garantiert und verfügen über qualitativ hochwertige Schweizer Uhrwerke der Firma Ronda.



Abschliessend ein Hinweis für interessierte Kunden: Um rechtzeitig für Weihnachten einen "Giacomo Cortes" Zeitmesser für unter 100 Euro bestellen zu können, kann man die "Giacomo Cortes" Kickstarter-Kampagne besuchen: http://kck.st/2eBcrk8

Nach Ablauf dieser Markteinführungs-Kampagne werden die neuen "Giacomo Cortes" je nach Modell zwischen 169 Euro und 249 Euro kosten.







Über Bernecker Uhren Werke und BridgeWard AG

Bernecker Uhren Werke ist ein Department der BridgeWard AG. Es ist geplant, bis Mitte 2017 Bernecker Uhren Werke als eigenständige GmbH im Handelsregister des Kantons St. Gallen einzutragen.

Bis zu diesem Zeitpunkt wird die handelsrechtliche Haftung von der Bridgeward AG getragen.

BridgeWard AG ist eine im Handelsregister St. Gallen eingetragene Aktiengesellschaft. Sie berät kleine und mittelständische Unternehmen in allen Management-Fragen und insbesondere bei der Umsetzung und gegebenenfalls Ausgründung spezieller Projekte.



