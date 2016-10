Wirtschaftsrat: Umfassender Demografie-Report und Langfrist-Strategie tun dringend not / Wolfgang Steiger: Forschungsergebnis zu schwindenden Steuereinnahmen müsste Politik erschaudern lassen

(ots) - Der Wirtschaftsrat der CDU e.V. fordert einen

jährlichen Demografie-Report, der die Generationenlasten umfassend

beleuchtet. "Deutschland befindet bei sich auf einer Fahrt durch den

Nebel, die schnell beendet werden muss. Das aktuelle

Forschungsergebnis des Fraunhofer-Instituts und von Prognos müsste

die Politik erschaudern lassen. Denn sinkende Steuereinnahmen

ausgelöst durch geringeres Wachstum in einer alternden Gesellschaft

wirken sich an vielen Stellen negativ aus: Damit würde auch der

Haushaltszuschuss für die Rentenversicherung immer schwerer

finanzierbar, der mittelfristig auf 100 Milliarden Euro im Jahr

anwächst. Erst durch höchstmögliche Transparenz, die ein jährlicher

Report herstellen kann, ist die Entwicklung einer langfristigen

Strategie möglich. Das tut dringend not", unterstreicht Wolfgang

Steiger, Generalsekretär des Wirtschaftsrates.



Mehr Transparenz ist aber auch für jeden Arbeitnehmer notwendig:

Die Beitragszahler wissen bis heute nicht über ihre Ansprüche aus

allen Säulen der Altersvorsorge bescheid. "Hier hinkt Deutschland

hinter Schweden und Dänemark her, wo ein Informationssystem für jeden

Bürger individuell die Auszahlungen aus gesetzlicher, betrieblicher

und privater Altersvorsorge errechnet, die sie zu erwarten haben",

sagte Wolfgang Steiger. "Es ist unfassbar, wie die Politik hier

wichtige Entwicklungen und auch digitale Chancen verpasst. Sie muss

vom Schneckentempo endlich in die höhere Gangart umschalten. Gerne

kann sie in den genannten Ländern wie Schweden und Dänemark

Anschauungsunterricht nehmen. Dort funktioniert ein transparentes

Renteninformation seit einigen Jahren und hat positive Auswirkungen

auf die demografischen Weichenstellungen. Wir sind noch immer im

Diskussionsmodus, obwohl Fakten und Ideen seit Jahren vorliegen!"







