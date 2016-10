LED-Konstantspannungs-Netzteile mit 100 Watt extrem flach und schmal

(PresseBox) - Um der starken Marktnachfrage zu LED-Treibern in flacher und kompakter Bauform und steigenden Ausgangsleistungen gerecht zu werden, stellt M+R Multitronik GmbH die Erweiterung der FVPS-Serie um die Varianten mit 100 Watt vor. Diese LED-Netzteile sind besonders für Anwendungen mit äußerst geringem Platzangebot geeignet - Höhe (18,2 mm) und Breite (30mm) - wie z.B. in genormten Lichtschienen und -Profilen. Die kompakte Bauform der FVPS100P-Serie ist eine mehr als sinnvolle Ergänzung zu den bewährten Treibern im Produktportfolio des Stromversorgungsspezialisten.

Bei einer variablen Eingangsspannung von 180 bis 264 VAC liefert die FVPS100P-Serie gängige Ausgangsspannungen von 12 VDC und 24 VDC. Auffällig ist dabei die sehr kompakte Bauform, mit der sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten von LED Anwendungen auch im Einbau von Möbeln und besonders in genormten Lichtschienen und in der Werbetechnik ergeben. Die FVPS100P-Serie von M+R Multitronik bietet eine aktive Power Faktor Korrektur (PFC) von größer 0.9 an. Betrieben wird das LED-Netzteil in einem reinen Konstantspannungs-Modus. Trotz der kompakten Bauform der LED-Netzteile war M+R Multitronik in der Lage die FVPS100P-Serie mit einem Wirkungsgrad von 90% zu entwickeln. Das Kunststoffgehäuse mit der Schutzklasse IP20 ist ausschließlich für Indoor-Anwendungen geeignet und verfügt über Schraubanschlussterminals, welche mit einer Plastikkappe mit integrierter Zugentlastung vor Berührung geschützt werden. Bei einer Mindestabnahme von 1.000 Stück können auf Kundenwunsch auch Kabel mit Anschlusssteckern gleich während der Produktion konfektioniert werden. Mit einer Leistungsaufnahme von weniger als 0,5 Watt im Nulllastbetrieb und einer sehr kurzen Anlaufzeit erfüllen diese LED-Treiber ebenso die Anforderung der aktuellen Stufe der ErP2-Direktive (seit 01.09.2016). Eine CE-Konformität wie auch die Zulassung vom TÜV Rheinland nach der internationalen Lichtnorm IEC 61347-1 und IEC 61347-2-13 sind natürlich inklusive.



Ziel der Entwicklung waren LED-Treiber, die dem Anwender ein breites Spektrum an Anwendungen ermöglicht und damit die Bedürfnisse des Marktes trifft. Das ist der M+R Multitronik mit dem LED-Schaltnetzteil der FVPS100P-Serie sehr schön gelungen. Weitere Informationen sowie Muster, kompetente Fachberatung und exzellenten Service für ein erfolgreiches Design-In erhalten Sie beim Vertriebsteam der M+R Multitronik GmbH.



M+R Multitronik GmbH wurde im Jahr 1981 gegründet und ist seit über 20 Jahren autorisierter Mean Well Distributor für industrielle und medizinische Netzteile. Neben einer eigenen Serie an LED-Netzteilen mit DALI-Dimm-Option und Einschaltstrombegrenzern von Camtec gehören unter anderem auch ein weites Spektrum an DC/DC-Wandlern 0,2 bis 160 Watt, piezokeramische Signalgeber und Lautsprecher von Sonitron sowie elektronische Starter für Leuchtstoffröhren zum Produktportfolio.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

