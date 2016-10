Stadtführungen München - Termine mit dem Fahrrad

(firmenpresse) - München, 18.10.2016: Der Radlguide bietet nun auch Termine für die beliebten Stadtführungen mit dem Fahrrad in München an, an denen sich Interessierte einer Tour anschließen können. Residenz, Olympiapark, Schloss Nymphenburg, Theresienwiese oder das neue Museum Brandhorst mit der einzigartigen Keramikfassade... München ist grün, und bietet neben seinen Sehenswürdigkeiten und dem Kontrast von Altstadt-Flair und moderner Architektur besonders viele grüne Oasen, die es selbst für Kenner noch zu entdecken gilt.

Radlguide.de empfiehlt zwei Radtouren: besagte Tour: "Grünes München", eine ganztägige Stadtführung, bei der Münchens Gärten und Parks im Vordergrund stehen, aber auch Sehenswürdigkeiten und Architekturen besucht werden, und: "Münchens Hotspots", eine kürzere, 2-stündige Fahrradtour. Bei der letztgenannten Stadtführung entdecken Sie die wichtigsten Plätze in München und ihre Geschichte(n). Das In-Viertel Gärtnerplatz, Münchens Parkanlagen, Englischer Garten und die Isar liegen bei dieser Stadtbesichtigung ebenfalls auf der Wegstrecke. In kleinen Gruppen bis 8 Personen ist eine entspannte und interessante Stadtführung durch München garantiert.

Stadtführung München mit dem Rad - Termine

Die Termine für die Stadtführungen in München findet der interessierte Suchende unter Radlguide.de - Stadtführung München Termine. Dort kann man auch problemlos, direkt zu seinem Wahltermin, online buchen, und erhält eine Bestätigung der Reservierung. Ganz aktuell, bis Ende November, sind noch Montage und Donnerstage offen, und es gibt zurzeit noch Termine für beide Stadtbesichtigungen "Grünes München" und die "Hotspots" der Metropole an der Isar.

München mit dem Rad entdecken - individuelle Buchungen und Betriebsausflüge

Die geführte Stadtrundfahrt und -besichtigung durch München kann jedermann an den beschriebenen, offenen Terminen buchen, bis die Teilnehmerzahl von 8 Personen erreicht ist. Mit Herrn Platz von Radlguide.de kann man aber auch einen individuellen, privaten Termin vereinbaren, z.B. für eine Stadtführung mit Freunden oder den Betriebsausflug.

Die Kundenstimmen sprechen dabei für sich: "Die Tour mit dir hat so viel Spass gemacht!...", "...der Tag war vollkommen gelungen!", "... ein herzliches Dankeschön". So viel Zustimmung, da träumt manch ein "Dienstleister" von. Besonders die Geschichte Münchens, die Anekdoten und die Tipps der mobilen Stadtführer von Radlguide haben es den Teilnehmern angetan.

Viele weitere abwechslungsreiche Radtouren ins Münchner Umland, die Stadtbesichtigungen mit dem Fahrrad und dem Besuch von Münchens Sehenswürdigkeiten, Lieblingsplätzen und Geheimtipps, sowie Ganz- und Mehrtagestouren, sind übersichtlich auf der Internetseite von Radlguide.de dargestellt.





